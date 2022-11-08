08 ноября 2022
07 ноября 2022

В Тюмени собрали необходимое снаряжение для мобилизованных. Фото

В Тюмени собрали необходимое снаряжение для мобилизованных. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка необходимого снаряжения заняла около двух дней Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор Тюменской области Александр Моор показал новую партию снаряжения, которую подготовили к отправке для мобилизованных. Соответствующий пост губернатор опубликовал в своем telegram-канале.

«Подготовили к отправке новую партию груза для наших мобилизованных земляков, все в соответствии с их конкретными запросами: дополнительное оборудование и амуниция. Отправим в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники», — написал губернатор.

Губернатор подчеркнул, что все снаряжение для мобилизованных тюменцев было приобретено на бюджетные деньги. Погрузка вещей заняла два дня.

Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованные тюменцы нуждаются в строительных материалах и лекарствах. А региональные чиновники поделились информацией о том, чем они помогают во время частичной мобилизации, о которой президент России Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор показал новую партию снаряжения, которую подготовили к отправке для мобилизованных. Соответствующий пост губернатор опубликовал в своем telegram-канале. «Подготовили к отправке новую партию груза для наших мобилизованных земляков, все в соответствии с их конкретными запросами: дополнительное оборудование и амуниция. Отправим в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники», — написал губернатор. Губернатор подчеркнул, что все снаряжение для мобилизованных тюменцев было приобретено на бюджетные деньги. Погрузка вещей заняла два дня. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованные тюменцы нуждаются в строительных материалах и лекарствах. А региональные чиновники поделились информацией о том, чем они помогают во время частичной мобилизации, о которой президент России Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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