В Тюмени собрали необходимое снаряжение для мобилизованных. Фото

В Тюмени собрали необходимое снаряжение для мобилизованных. Фото

09 ноября 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Погрузка необходимого снаряжения заняла около двух дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Тюменской области Александр Моор показал новую партию снаряжения, которую подготовили к отправке для мобилизованных. Соответствующий пост губернатор опубликовал в своем telegram-канале. «Подготовили к отправке новую партию груза для наших мобилизованных земляков, все в соответствии с их конкретными запросами: дополнительное оборудование и амуниция. Отправим в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники», — написал губернатор. Губернатор подчеркнул, что все снаряжение для мобилизованных тюменцев было приобретено на бюджетные деньги. Погрузка вещей заняла два дня. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованные тюменцы нуждаются в строительных материалах и лекарствах. А региональные чиновники поделились информацией о том, чем они помогают во время частичной мобилизации, о которой президент России Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года.

Губернатор Тюменской области Александр Моор показал новую партию снаряжения, которую подготовили к отправке для мобилизованных. Соответствующий пост губернатор опубликовал в своем telegram-канале. «Подготовили к отправке новую партию груза для наших мобилизованных земляков, все в соответствии с их конкретными запросами: дополнительное оборудование и амуниция. Отправим в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники», — написал губернатор. Губернатор подчеркнул, что все снаряжение для мобилизованных тюменцев было приобретено на бюджетные деньги. Погрузка вещей заняла два дня. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованные тюменцы нуждаются в строительных материалах и лекарствах. А региональные чиновники поделились информацией о том, чем они помогают во время частичной мобилизации, о которой президент России Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года.