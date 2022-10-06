Тюменские чиновники рассказали, чем они помогают мобилизации

В мобилизацию тюменское правительство помогает военкоматам техникой и помещениями, а также бронирует своих сотрудников

07 октября 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Власти обеспечивают военкоматы человеческими и материальными ресурсами Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В полномочия властей Тюменской области в период мобилизации входит помощь военкоматам техникой, помещениями и человеческими ресурсами, а также бронирование своих сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре регионального правительства. «Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ по мобилизации и оказанию помощи военным комиссариатам определены в статье 8 Федерального закона „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“. Они состоят из нескольких пунктов», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области. В частности, власти организуют оповещение граждан и их явку в военкоматы, включая тех, за счет кого деятельность последних усиливают в период призыва. Чиновники поставляют на сборные пункты и в воинские части технику, предоставляют транспорт, здания, коммуникации и земельные участки, если они необходимы для целей мобилизации. «Полномочия включают и организацию, обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах государственной власти субъекта. Также тех граждан, которые трудятся в органах местного самоуправления и организациях, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения», — добавили в инфоцентре. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. На службу призывают граждан, находящихся в запасе. Бронь от призыва положена ряду категорий граждан. Среди них — работники системообразующих предприятий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В полномочия властей Тюменской области в период мобилизации входит помощь военкоматам техникой, помещениями и человеческими ресурсами, а также бронирование своих сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре регионального правительства. «Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ по мобилизации и оказанию помощи военным комиссариатам определены в статье 8 Федерального закона „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“. Они состоят из нескольких пунктов», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области. В частности, власти организуют оповещение граждан и их явку в военкоматы, включая тех, за счет кого деятельность последних усиливают в период призыва. Чиновники поставляют на сборные пункты и в воинские части технику, предоставляют транспорт, здания, коммуникации и земельные участки, если они необходимы для целей мобилизации. «Полномочия включают и организацию, обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах государственной власти субъекта. Также тех граждан, которые трудятся в органах местного самоуправления и организациях, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения», — добавили в инфоцентре. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. На службу призывают граждан, находящихся в запасе. Бронь от призыва положена ряду категорий граждан. Среди них — работники системообразующих предприятий.