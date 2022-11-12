12 ноября 2022
11 ноября 2022

Свердловчане пожаловались на отключение воды и переполненную канализацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме ЖКХ. Екатеринбург, счетчик, коммунальные платежи, электроэнергия, жкх
Жители жалуются на бездействие управляющей компании Фото:

Жители города Ирбит (Свердловская область), проживающие в домах на переулке Камышловский, пожаловались на отключенную воду из-за переполненных канализационных колодцев. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

«В двухэтажках отключили воду, потому что канализационные колодцы переполнены и у жильцов на первых этажах не уходит вода, и даже прибывает в унитазах. Колодцы полные, потому что управляющая компания сократила количество вывоза жидких бытовых отходов», — цитирует жильцов сообщество «Инцидент Ирбит» в соцсети «ВКонтакте».

По словам жителей домов, они регулярно платят за услуги вывоза ЖБО, сетуя, что в многоквартирных домах до сих пор нет централизованной канализации. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием, на момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о жителях села Петрокаменское (Свердловская область), которые жаловались на потоп из канализации. По их словам зловонная «река» растянулась на километр.

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Жители города Ирбит (Свердловская область), проживающие в домах на переулке Камышловский, пожаловались на отключенную воду из-за переполненных канализационных колодцев. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. «В двухэтажках отключили воду, потому что канализационные колодцы переполнены и у жильцов на первых этажах не уходит вода, и даже прибывает в унитазах. Колодцы полные, потому что управляющая компания сократила количество вывоза жидких бытовых отходов», — цитирует жильцов сообщество «Инцидент Ирбит» в соцсети «ВКонтакте». По словам жителей домов, они регулярно платят за услуги вывоза ЖБО, сетуя, что в многоквартирных домах до сих пор нет централизованной канализации. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием, на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о жителях села Петрокаменское (Свердловская область), которые жаловались на потоп из канализации. По их словам зловонная «река» растянулась на километр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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