Свердловчане пожаловались на отключение воды и переполненную канализацию

13 ноября 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Жители жалуются на бездействие управляющей компании Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители города Ирбит (Свердловская область), проживающие в домах на переулке Камышловский, пожаловались на отключенную воду из-за переполненных канализационных колодцев. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. «В двухэтажках отключили воду, потому что канализационные колодцы переполнены и у жильцов на первых этажах не уходит вода, и даже прибывает в унитазах. Колодцы полные, потому что управляющая компания сократила количество вывоза жидких бытовых отходов», — цитирует жильцов сообщество «Инцидент Ирбит» в соцсети «ВКонтакте». По словам жителей домов, они регулярно платят за услуги вывоза ЖБО, сетуя, что в многоквартирных домах до сих пор нет централизованной канализации. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием, на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о жителях села Петрокаменское (Свердловская область), которые жаловались на потоп из канализации. По их словам зловонная «река» растянулась на километр.

Жители города Ирбит (Свердловская область), проживающие в домах на переулке Камышловский, пожаловались на отключенную воду из-за переполненных канализационных колодцев. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. «В двухэтажках отключили воду, потому что канализационные колодцы переполнены и у жильцов на первых этажах не уходит вода, и даже прибывает в унитазах. Колодцы полные, потому что управляющая компания сократила количество вывоза жидких бытовых отходов», — цитирует жильцов сообщество «Инцидент Ирбит» в соцсети «ВКонтакте». По словам жителей домов, они регулярно платят за услуги вывоза ЖБО, сетуя, что в многоквартирных домах до сих пор нет централизованной канализации. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием, на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о жителях села Петрокаменское (Свердловская область), которые жаловались на потоп из канализации. По их словам зловонная «река» растянулась на километр.