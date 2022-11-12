12 ноября 2022
11 ноября 2022

Бастрыкин отреагировал на гибель екатеринбуржца после ДТП

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял на контроль дело гибели екатеринбуржца после ДТП Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП, случившегося 11 ноября в Екатеринбурге на улице Заводская, после которого в больнице скончался мужчина. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра СК РФ.

Новость по теме
Екатеринбуржец скончался в больнице после ДТП с машиной скорой помощи. Фото

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Авария произошла 11 ноября вечером, около 21:00, на Заводской. Водитель Land Rover врезался в машину скорой помощи, которая ехала в больницу на красный сигнал светофора с включенными звуковыми и световыми сигналами. Внутри скорой находился пассажир, которого везли в реанимацию. В больнице он скончался от сердечного приступа.

ДТП произошло вечером 11 ноября
Фото:

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП, случившегося 11 ноября в Екатеринбурге на улице Заводская, после которого в больнице скончался мужчина. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра СК РФ. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении. Авария произошла 11 ноября вечером, около 21:00, на Заводской. Водитель Land Rover врезался в машину скорой помощи, которая ехала в больницу на красный сигнал светофора с включенными звуковыми и световыми сигналами. Внутри скорой находился пассажир, которого везли в реанимацию. В больнице он скончался от сердечного приступа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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