Бастрыкин отреагировал на гибель екатеринбуржца после ДТП

Александр Бастрыкин взял на контроль дело гибели екатеринбуржца после ДТПФото: Официальный сайт Президента РФ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП, случившегося 11 ноября в Екатеринбурге на улице Заводская, после которого в больнице скончался мужчина. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра СК РФ.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.
Авария произошла 11 ноября вечером, около 21:00, на Заводской. Водитель Land Rover врезался в машину скорой помощи, которая ехала в больницу на красный сигнал светофора с включенными звуковыми и световыми сигналами. Внутри скорой находился пассажир, которого везли в реанимацию. В больнице он скончался от сердечного приступа.
ДТП произошло вечером 11 ноября
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП, случившегося 11 ноября в Екатеринбурге на улице Заводская, после которого в больнице скончался мужчина. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра СК РФ. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении. Авария произошла 11 ноября вечером, около 21:00, на Заводской. Водитель Land Rover врезался в машину скорой помощи, которая ехала в больницу на красный сигнал светофора с включенными звуковыми и световыми сигналами. Внутри скорой находился пассажир, которого везли в реанимацию. В больнице он скончался от сердечного приступа.