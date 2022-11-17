Три свердловских спортсмена стали чемпионками по пауэрлифтингу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Три спортсмена из Лесного (Свердловская область) победили в международных соревнованиях по паурэлифтингу «Содружество наций», которые проходят в Туле с 12 по 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте.

«Сильнейшие спортсмены „Спортивной школы“ приняли участие в международных соревнованиях по пауэрлифтингу. Золотые медали в личных зачетах завоевали Дарья Сальникова, Диана Медведкова и Кирилл Прокаев», — говорится в сообщении. Еще одна спортсменка, Алена Нужина — стала призером, заняв второе место.

Свердловчане также представляли сборную России на этих соревнованиях. В командном зачете сборная заняла второе место. К турниру спортсменов из Лесного подготовил их тренер — Сергей Мустафин. На первенство приехали более 500 спортсменов, представляющих 60 регионов России и 14 стран мира.

Ранее URA.RU писало, что школьникы из детской школы искусств «Ренессанс» в Верхней Салде выиграли в международном фестивале «Невские перспективы». Фестиваль проходил в Санкт-Петербурге.