17 ноября 2022

Свердловские спортсмены победили в международных соревнованиях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Три свердловских спортсмена стали чемпионками по пауэрлифтингу Фото:

Три спортсмена из Лесного (Свердловская область) победили в международных соревнованиях по паурэлифтингу «Содружество наций», которые проходят в Туле с 12 по 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте.

«Сильнейшие спортсмены „Спортивной школы“ приняли участие в международных соревнованиях по пауэрлифтингу. Золотые медали в личных зачетах завоевали Дарья Сальникова, Диана Медведкова и Кирилл Прокаев», — говорится в сообщении. Еще одна спортсменка, Алена Нужина — стала призером, заняв второе место.

Свердловчане также представляли сборную России на этих соревнованиях. В командном зачете сборная заняла второе место. К турниру спортсменов из Лесного подготовил их тренер — Сергей Мустафин. На первенство приехали более 500 спортсменов, представляющих 60 регионов России и 14 стран мира.

Ранее URA.RU писало, что школьникы из детской школы искусств «Ренессанс» в Верхней Салде выиграли в международном фестивале «Невские перспективы». Фестиваль проходил в Санкт-Петербурге.

Тренер Сергей Мустафин и чемпионка Дарья Сальникова
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Три спортсмена из Лесного (Свердловская область) победили в международных соревнованиях по паурэлифтингу «Содружество наций», которые проходят в Туле с 12 по 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте. «Сильнейшие спортсмены „Спортивной школы“ приняли участие в международных соревнованиях по пауэрлифтингу. Золотые медали в личных зачетах завоевали Дарья Сальникова, Диана Медведкова и Кирилл Прокаев», — говорится в сообщении. Еще одна спортсменка, Алена Нужина — стала призером, заняв второе место. Свердловчане также представляли сборную России на этих соревнованиях. В командном зачете сборная заняла второе место. К турниру спортсменов из Лесного подготовил их тренер — Сергей Мустафин. На первенство приехали более 500 спортсменов, представляющих 60 регионов России и 14 стран мира. Ранее URA.RU писало, что школьникы из детской школы искусств «Ренессанс» в Верхней Салде выиграли в международном фестивале «Невские перспективы». Фестиваль проходил в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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