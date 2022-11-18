Дикие животные не первый раз выходят к людям и не боятся их
На территории Мотовилихинского завода в Перми сняли видео с дикой лисой. Животное не пугается людей и живет на площадке оборонного предприятия, об этом сообщает издание «В курсе.ру».
«В Перми по улицам гуляет лиса, которая поселилась на территории Мотовилихинского завода. Она резвится на улице и совсем не боится людей», — передает издание.
Бесстрашная дикая лиса уже выходила к людям в Перми. Пермякам, отдыхавшим на природе, удалось ее покормить. Также ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту «Большое Савино» лиса остановила самолет, который заходил на взлетно-посадочную полосу.
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