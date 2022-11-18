18 ноября 2022

На территории пермского завода живет дикое животное. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, млекопитающие, лиса обыкновенная
Дикие животные не первый раз выходят к людям и не боятся их Фото:

На территории Мотовилихинского завода в Перми сняли видео с дикой лисой. Животное не пугается людей и живет на площадке оборонного предприятия, об этом сообщает издание «В курсе.ру».

«В Перми по улицам гуляет лиса, которая поселилась на территории Мотовилихинского завода. Она резвится на улице и совсем не боится людей», — передает издание.

Бесстрашная дикая лиса уже выходила к людям в Перми. Пермякам, отдыхавшим на природе, удалось ее покормить. Также ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту «Большое Савино» лиса остановила самолет, который заходил на взлетно-посадочную полосу.

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На территории Мотовилихинского завода в Перми сняли видео с дикой лисой. Животное не пугается людей и живет на площадке оборонного предприятия, об этом сообщает издание «В курсе.ру». «В Перми по улицам гуляет лиса, которая поселилась на территории Мотовилихинского завода. Она резвится на улице и совсем не боится людей», — передает издание. Бесстрашная дикая лиса уже выходила к людям в Перми. Пермякам, отдыхавшим на природе, удалось ее покормить. Также ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту «Большое Савино» лиса остановила самолет, который заходил на взлетно-посадочную полосу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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