В Нижневартовске избиратели подставили депутата, «слив» на него компромат. Инсайд

21 ноября 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Политики Нижневартовска получили по электронной почте компромат на коллегу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) избиратели подставили депутата думы Сергея Землянкина, «слив» городскому политическому истеблишменту аудиозапись, на которой он критикует решения местных властей. Источник из муниципальной политтусовки передал журналистам URA.RU данную аудиозапись и приложил сопроводительное письмо. «Мы встретились с нашим депутатом 19 ноября, наобещал много. Горки он нам построит, выбил в округе 8 площадок, пообещал за счет бюджета украсить дворы к Новому году, школу построить… И если бы его не отстранили от контроля финансирования, то и окружную больницу уже бы сдали», — говорится в письме. На аудио, которое длится 1 час 17 минут, человек с голосом, похожим на голос депутата Землянкина, обсуждает проблемы Нижневартовска с несколькими собеседниками. «Муниципалитет должен выступать заказчиком сам. Тогда у нас 1100-коечная больница не будет превращаться из 4 миллиардов в 40. Я тоже там был куратором от депутатского корпуса, меня убрали. <…> Набережную сделали, а как ее эксплуатировать? Через два года на ней ничего не будет — ни веревок, ни канатов. Ремонт кто будет делать?» — возмущается человек на записи. В подобном ключе обсуждается и строительство школы в 9а микрорайоне, и расселение, и даже строительство в микрорайонах горок. URA.RU обратилось к Сергею Землянкину за комментарием, но тот не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о ссоре единоросса Землянкина с коллегой по думе, коммунистом Анатолием Кристой. Землянкин объявил Кристу в неэтичности из-за критических публикаций в соцсетях.

В Нижневартовске (ХМАО) избиратели подставили депутата думы Сергея Землянкина, «слив» городскому политическому истеблишменту аудиозапись, на которой он критикует решения местных властей. Источник из муниципальной политтусовки передал журналистам URA.RU данную аудиозапись и приложил сопроводительное письмо. «Мы встретились с нашим депутатом 19 ноября, наобещал много. Горки он нам построит, выбил в округе 8 площадок, пообещал за счет бюджета украсить дворы к Новому году, школу построить… И если бы его не отстранили от контроля финансирования, то и окружную больницу уже бы сдали», — говорится в письме. На аудио, которое длится 1 час 17 минут, человек с голосом, похожим на голос депутата Землянкина, обсуждает проблемы Нижневартовска с несколькими собеседниками. «Муниципалитет должен выступать заказчиком сам. Тогда у нас 1100-коечная больница не будет превращаться из 4 миллиардов в 40. Я тоже там был куратором от депутатского корпуса, меня убрали. <…> Набережную сделали, а как ее эксплуатировать? Через два года на ней ничего не будет — ни веревок, ни канатов. Ремонт кто будет делать?» — возмущается человек на записи. В подобном ключе обсуждается и строительство школы в 9а микрорайоне, и расселение, и даже строительство в микрорайонах горок. URA.RU обратилось к Сергею Землянкину за комментарием, но тот не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о ссоре единоросса Землянкина с коллегой по думе, коммунистом Анатолием Кристой. Землянкин объявил Кристу в неэтичности из-за критических публикаций в соцсетях.