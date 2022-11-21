На улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге прорвало канализацию. Об этом сообщили «Ночные новости».
«Порвало трубу на Патриса Лумумбы, вода из нечистот заливает улицу и течет на улицу Ферганская. Коммунальщики уже час не могут справится», — прокомментировали в информагентстве.
Работники коммунальной службы пытаются устранить засор. Несмотря на минусовую температуру на улице, вода в лед не превращается, но с утра вероятен гололед, на участках дороги, где произошел утечка воды.
Ранее URA.RU сообщало о затоплении улицы, которое спровоцировало транспортный коллапс. Происшествие произошло на территории Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ).
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