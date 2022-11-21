В Екатеринбурге прорвало канализацию на одной из улиц. Фото

22 ноября 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Причиной аварии мог стать засор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге прорвало канализацию. Об этом сообщили «Ночные новости». «Порвало трубу на Патриса Лумумбы, вода из нечистот заливает улицу и течет на улицу Ферганская. Коммунальщики уже час не могут справится», — прокомментировали в информагентстве. Работники коммунальной службы пытаются устранить засор. Несмотря на минусовую температуру на улице, вода в лед не превращается, но с утра вероятен гололед, на участках дороги, где произошел утечка воды. Ранее URA.RU сообщало о затоплении улицы, которое спровоцировало транспортный коллапс. Происшествие произошло на территории Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ).

На улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге прорвало канализацию. Об этом сообщили «Ночные новости». «Порвало трубу на Патриса Лумумбы, вода из нечистот заливает улицу и течет на улицу Ферганская. Коммунальщики уже час не могут справится», — прокомментировали в информагентстве. Работники коммунальной службы пытаются устранить засор. Несмотря на минусовую температуру на улице, вода в лед не превращается, но с утра вероятен гололед, на участках дороги, где произошел утечка воды. Ранее URA.RU сообщало о затоплении улицы, которое спровоцировало транспортный коллапс. Происшествие произошло на территории Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ).