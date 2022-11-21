21 ноября 2022

В Екатеринбурге прорвало канализацию на одной из улиц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, люк, канализация, колодец, откачка канализации, ремонт, рабочие в спецовке, септик
Причиной аварии мог стать засор Фото:

На улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге прорвало канализацию. Об этом сообщили «Ночные новости».

«Порвало трубу на Патриса Лумумбы, вода из нечистот заливает улицу и течет на улицу Ферганская. Коммунальщики уже час не могут справится», — прокомментировали в информагентстве.

Работники коммунальной службы пытаются устранить засор. Несмотря на минусовую температуру на улице, вода в лед не превращается, но с утра вероятен гололед, на участках дороги, где произошел утечка воды.

Ранее URA.RU сообщало о затоплении улицы, которое спровоцировало транспортный коллапс. Происшествие произошло на территории Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ).

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На улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге прорвало канализацию. Об этом сообщили «Ночные новости». «Порвало трубу на Патриса Лумумбы, вода из нечистот заливает улицу и течет на улицу Ферганская. Коммунальщики уже час не могут справится», — прокомментировали в информагентстве. Работники коммунальной службы пытаются устранить засор. Несмотря на минусовую температуру на улице, вода в лед не превращается, но с утра вероятен гололед, на участках дороги, где произошел утечка воды. Ранее URA.RU сообщало о затоплении улицы, которое спровоцировало транспортный коллапс. Происшествие произошло на территории Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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