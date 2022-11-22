В США возмутились политикой Байдена и Зеленского по переговорам с Россией

22 ноября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

В США осудили Джо Байдена за потакание украинскому конфликту Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США осудили главу Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена за нежелание заканчивать конфликт между украинской стороной и Россией. Об этом сообщает американский обозреватель Джонатан Тобин. «Администрация Байдена больше беспокоится о том, чтобы конфликт не закончилась ничем, кроме безоговорочного поражения России, чем о предотвращении распространения столкновения. <…> Байден по-прежнему поощряет решимость Зеленского продолжать борьбу и ожидает, что американский народ согласится заплатить за это», — пишет Тобин в журнале Newsweek. При этом обозреватель, ссылаясь на председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марка Милли, уточняет, что вероятность того, что Украина вернет себе все территории — невелики. Тобин в очередной раз подчеркивает, что нужна более рациональная американская политика в отношении Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь с начала операции. Например, в Госдепе говорили, что Украина получила 236 артиллерийских систем. Тем не менее, не все в Америке поддерживают данный конфликт, особенно республиканцы. В США также поставили Киеву ультиматум. Он заключается в том, что Украине продолжат оказывать помощь в том случае, если украинская страна примет участие в мирных переговорах.

В США осудили главу Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена за нежелание заканчивать конфликт между украинской стороной и Россией. Об этом сообщает американский обозреватель Джонатан Тобин. «Администрация Байдена больше беспокоится о том, чтобы конфликт не закончилась ничем, кроме безоговорочного поражения России, чем о предотвращении распространения столкновения. <…> Байден по-прежнему поощряет решимость Зеленского продолжать борьбу и ожидает, что американский народ согласится заплатить за это», — пишет Тобин в журнале Newsweek. При этом обозреватель, ссылаясь на председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марка Милли, уточняет, что вероятность того, что Украина вернет себе все территории — невелики. Тобин в очередной раз подчеркивает, что нужна более рациональная американская политика в отношении Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь с начала операции. Например, в Госдепе говорили, что Украина получила 236 артиллерийских систем. Тем не менее, не все в Америке поддерживают данный конфликт, особенно республиканцы. В США также поставили Киеву ультиматум. Он заключается в том, что Украине продолжат оказывать помощь в том случае, если украинская страна примет участие в мирных переговорах.