22 ноября 2022

Мэр поздравил Екатеринбургскую гордуму с юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, орлов алексей
Екатеринбургской городской думе исполнилось 235 лет Фото:

Торжественное собрание, посвященное 235-летию Екатеринбургской городской Думы, состоялось 23 ноября 2022 года, в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с торжественным обращением.

«Екатеринбургская городская Дума — один из старейших представительных органов муниципальной власти России, сумевший доказать свою значимость и необходимость в самые разные исторические эпохи. На протяжении всего периода своей деятельности гордума вносит огромный вклад в развитие и совершенствование правового поля в финансово-экономической, социальной сферах, вопросах организации местного самоуправления, градостроительной политики и хозяйственной деятельности», — передает URA.RU пресс-служба администрации Екатеринбурга слова Орлова.

По словам градоначальника, дума является открытой площадкой для продуктивного диалога, где обсуждаются наиболее актуальные для горожан вопросы. «Вдумчивый системный подход к решению проблем, волнующих жителей уральской столицы, забота о судьбе родного города будут и впредь залогом эффективной, качественной работы гордумы», — подытожил мэр Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что мэру Екатеринбурга вручили тайный список по зачистке гордумы. Орлов детально ознакомится с ним в ближайшее время.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Торжественное собрание, посвященное 235-летию Екатеринбургской городской Думы, состоялось 23 ноября 2022 года, в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с торжественным обращением. «Екатеринбургская городская Дума — один из старейших представительных органов муниципальной власти России, сумевший доказать свою значимость и необходимость в самые разные исторические эпохи. На протяжении всего периода своей деятельности гордума вносит огромный вклад в развитие и совершенствование правового поля в финансово-экономической, социальной сферах, вопросах организации местного самоуправления, градостроительной политики и хозяйственной деятельности», — передает URA.RU пресс-служба администрации Екатеринбурга слова Орлова. По словам градоначальника, дума является открытой площадкой для продуктивного диалога, где обсуждаются наиболее актуальные для горожан вопросы. «Вдумчивый системный подход к решению проблем, волнующих жителей уральской столицы, забота о судьбе родного города будут и впредь залогом эффективной, качественной работы гордумы», — подытожил мэр Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что мэру Екатеринбурга вручили тайный список по зачистке гордумы. Орлов детально ознакомится с ним в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...