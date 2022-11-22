Мэр поздравил Екатеринбургскую гордуму с юбилеем

Екатеринбургской городской думе исполнилось 235 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Торжественное собрание, посвященное 235-летию Екатеринбургской городской Думы, состоялось 23 ноября 2022 года, в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с торжественным обращением.

«Екатеринбургская городская Дума — один из старейших представительных органов муниципальной власти России, сумевший доказать свою значимость и необходимость в самые разные исторические эпохи. На протяжении всего периода своей деятельности гордума вносит огромный вклад в развитие и совершенствование правового поля в финансово-экономической, социальной сферах, вопросах организации местного самоуправления, градостроительной политики и хозяйственной деятельности», — передает URA.RU пресс-служба администрации Екатеринбурга слова Орлова.

По словам градоначальника, дума является открытой площадкой для продуктивного диалога, где обсуждаются наиболее актуальные для горожан вопросы. «Вдумчивый системный подход к решению проблем, волнующих жителей уральской столицы, забота о судьбе родного города будут и впредь залогом эффективной, качественной работы гордумы», — подытожил мэр Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что мэру Екатеринбурга вручили тайный список по зачистке гордумы. Орлов детально ознакомится с ним в ближайшее время.