В Екатеринбурге возле легендарной больницы в Зеленой роще заметили экскаваторы. Фото

23 ноября 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

По словам охранников, территорию готовят под снос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории заброшенной больнице в Зеленой роще (Екатеринбург) разместились два экскаватора. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На месте работают два экскаватора и дробилка для деревьев, всю территорию очистили от растений, демонтажа не замечено. Позже к работе подключится третий экскаватор с длинной рукой», — описывает обстановку корреспондент URA.RU. По словам охранников, территорию готовят под снос. «Когда территория пойдет на реконструкцию не понятно», — дополнил один из собеседников. Ранее агентство сообщало, что на месте заброшенной больницы в Зеленой роще появится современный онкологический центр. Инвестором постройки являются меценаты из Фонда Святой Екатерины. Возле легендарной больницы заметили работу экскаваторов Фото: Владимир Жабриков

На территории заброшенной больнице в Зеленой роще (Екатеринбург) разместились два экскаватора. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На месте работают два экскаватора и дробилка для деревьев, всю территорию очистили от растений, демонтажа не замечено. Позже к работе подключится третий экскаватор с длинной рукой», — описывает обстановку корреспондент URA.RU. По словам охранников, территорию готовят под снос. «Когда территория пойдет на реконструкцию не понятно», — дополнил один из собеседников. Ранее агентство сообщало, что на месте заброшенной больницы в Зеленой роще появится современный онкологический центр. Инвестором постройки являются меценаты из Фонда Святой Екатерины.