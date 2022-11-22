22 ноября 2022

В Екатеринбурге возле легендарной больницы в Зеленой роще заметили экскаваторы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, конструктивизм, заброшенная, улица 8марта78, клиническая больница скорой помощи
По словам охранников, территорию готовят под снос Фото:

На территории заброшенной больнице в Зеленой роще (Екатеринбург) разместились два экскаватора. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«На месте работают два экскаватора и дробилка для деревьев, всю территорию очистили от растений, демонтажа не замечено. Позже к работе подключится третий экскаватор с длинной рукой», — описывает обстановку корреспондент URA.RU.

По словам охранников, территорию готовят под снос. «Когда территория пойдет на реконструкцию не понятно», — дополнил один из собеседников.

Ранее агентство сообщало, что на месте заброшенной больницы в Зеленой роще появится современный онкологический центр. Инвестором постройки являются меценаты из Фонда Святой Екатерины.

Возле легендарной больницы заметили работу экскаваторов
Фото:

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На территории заброшенной больнице в Зеленой роще (Екатеринбург) разместились два экскаватора. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На месте работают два экскаватора и дробилка для деревьев, всю территорию очистили от растений, демонтажа не замечено. Позже к работе подключится третий экскаватор с длинной рукой», — описывает обстановку корреспондент URA.RU. По словам охранников, территорию готовят под снос. «Когда территория пойдет на реконструкцию не понятно», — дополнил один из собеседников. Ранее агентство сообщало, что на месте заброшенной больницы в Зеленой роще появится современный онкологический центр. Инвестором постройки являются меценаты из Фонда Святой Екатерины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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