На территории заброшенной больнице в Зеленой роще (Екатеринбург) разместились два экскаватора. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«На месте работают два экскаватора и дробилка для деревьев, всю территорию очистили от растений, демонтажа не замечено. Позже к работе подключится третий экскаватор с длинной рукой», — описывает обстановку корреспондент URA.RU.
По словам охранников, территорию готовят под снос. «Когда территория пойдет на реконструкцию не понятно», — дополнил один из собеседников.
Возле легендарной больницы заметили работу экскаваторов
Фото: Владимир Жабриков
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
На территории заброшенной больнице в Зеленой роще (Екатеринбург) разместились два экскаватора. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На месте работают два экскаватора и дробилка для деревьев, всю территорию очистили от растений, демонтажа не замечено. Позже к работе подключится третий экскаватор с длинной рукой», — описывает обстановку корреспондент URA.RU. По словам охранников, территорию готовят под снос. «Когда территория пойдет на реконструкцию не понятно», — дополнил один из собеседников. Ранее агентство сообщало, что на месте заброшенной больницы в Зеленой роще появится современный онкологический центр. Инвестором постройки являются меценаты из Фонда Святой Екатерины.