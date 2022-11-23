Челябинская деревня осталась без тепла, воды и света

Перебои с подачей электроэнергии в деревне происходят постоянно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители деревни Круглое в Красноармейском районе Челябинской области жалуются на отсутствие электричества в домах, от которого зависят водоснабжение и подача тепла. Посты об отсутствии электроэнергии в поселении местные опубликовали в социальных сетях.

«С 23:30 23 ноября по настоящее время в деревни нет электричества! В деревне есть груднички, и маленькие дети, всю ночь мерзнут! Дома остались без света, тепла и горячей воды!» — сообщила Светланы М. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте».

Перебои подачи электоэнергии происходят в деревне Круглое второй раз за месяц. В конце октября жители уже жаловались на отсутствие электричества в домах. Тогда вся деревня оставалась без тепла и света более трех суток. Местные предполагают, что причиной отключения электричества стала неисправность трансформаторов, которые давно не обслуживались. Так как деревня не газифицирована, вода, свет и тепло зависят от электричества.

URA.RU обратилось в пресс-службу администрации Красноармейского района с просьбой прокомментировать отключение электричества в деревне Круглое. Там ответили, что пока информации о ситуации нет.