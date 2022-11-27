Екатеринбурженка, убившая новорожденного сына, останется на свободе

В Екатеринбурге вынесли приговор женщине, которая убила своего новорожденного ребенка

Жительница Екатеринбурга после домашних родов выбросила ребенка в мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор женщине, которая убила своего новорожденного ребенка. Суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу. Согласно данным следствия, преступление горожанка совершила еще в 2021 году. Об этом URA.RU рассказали в свердловской прокуратуре.

«Осознавая, что ребенок живой, женщина перекрыла ему доступ кислорода в дыхательные пути. Причиной смерти младенца стала асфиксия. Женщина поместила ребенка в пакет и отнесла его к мусорным бакам», — сказано в сообщении прокуратуры.

Осужденная вину в совершении преступления признала. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил ей наказание в виде ограничения свободы на два года. Смягчающим обстоятельством стало наличие на иждивении у подсудимой двух несовершеннолетних детей

Ранее агентство писало, что екатеринбурженка выбросила новорожденного сына в помойку. По данным следствия, днем 4 августа 2021 подозреваемая у себя в квартире родила мальчика, после чего убила ребенка. Тело младенца женщина поместила в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере у дома.