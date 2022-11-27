СКР начал проверку из-за наезда мигранта на коляску с младенцем в Екатеринбурге

Водитель Hyundai Solaris не заметил пешехода Фото: ГИБДД по Екатернибургу

В СКР заинтересовались дорожной аварией, которая произошла в Екатеринбурге 25 ноября. Об этом URA.RU сообщили в региональном следственном управлении. Тогда возле дома №30 по улице Чапаева водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил женщину с коляской.

«Управлявший легковым автомобилем водитель, не предоставив преимущества женщине-пешеходу, совершил наезд на коляску. В результате ДТП младенец получил телесные повреждения. Ребенка госпитализировали. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге мигрант на Hyundai сбил женщину с коляской. Водитель корейского автомобиля двигался по улице Чапаева со стороны Фурманова в сторону Щорса. Мужчина наехал на 36-летнюю женщину с коляской, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате происшествия пострадал восьмимесячный мальчик, которого позже доставили в медучреждение.