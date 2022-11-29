Куйвашев наградил оборонщиков с «Уралвагонзавода»

30 ноября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

«Уралвагонзавод» стал ключевым поставщиком техники для участия в спецоперации РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил сотрудников «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил), победивших в конкурсе молодых работников оборонно-промышленного комплекса. Из рук главы региона заводчане получили памятные дипломы и премию в 50 тысяч рублей, сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. «В Свердловской области свыше ста предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса. А общая численность работников ОПК соотносима с населением крупного уральского города. <…> Рад, что в отрасль идут молодые, энергичные, деятельные специалисты, „заточенные“ на успешное решение задач укрепления безопасности и обороноспособности государства», — сказал Куйвашев на торжественной церемонии. Среди работников УВЗ победителями стали инженер-технолог Ариша Игишева и оператор станков с ПУ Дмитрий Макаров. Всего же по Свердловской области лауреатами объявлены 33 молодых специалиста. «Уралвагонзавод» входит в число главных предприятий, производящих танки и боевые бронемашины, и обеспечивает российские войска для участия в спецоперации на Украине. В середине августа на УВЗ приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, а в конце октября — зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Ранее URA.RU сообщало, что к работе на «Уралвагонзаводе» привлекут 250 осужденных.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил сотрудников «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил), победивших в конкурсе молодых работников оборонно-промышленного комплекса. Из рук главы региона заводчане получили памятные дипломы и премию в 50 тысяч рублей, сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. «В Свердловской области свыше ста предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса. А общая численность работников ОПК соотносима с населением крупного уральского города. <…> Рад, что в отрасль идут молодые, энергичные, деятельные специалисты, „заточенные“ на успешное решение задач укрепления безопасности и обороноспособности государства», — сказал Куйвашев на торжественной церемонии. Среди работников УВЗ победителями стали инженер-технолог Ариша Игишева и оператор станков с ПУ Дмитрий Макаров. Всего же по Свердловской области лауреатами объявлены 33 молодых специалиста. «Уралвагонзавод» входит в число главных предприятий, производящих танки и боевые бронемашины, и обеспечивает российские войска для участия в спецоперации на Украине. В середине августа на УВЗ приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, а в конце октября — зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Ранее URA.RU сообщало, что к работе на «Уралвагонзаводе» привлекут 250 осужденных.