Суд наказал следователя из Екатеринбурга за подделку в уголовном деле

Девушку-следователя из Екатеринбурга, которая подделала допрос свидетеля, отправили в колонию на три года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, девушка подделала доказательства в уголовном деле.
Следователь расследовала экономические преступления в Екатеринбурге, однако после инцидента ее уволили со службы и отдали под суд. Сама следователь вину отрицает, однако силовики, предъявлявшие обвинение, уверены, что девушка внесла в уголовное дело фальшивый допрос свидетеля. Это подтвердили эксперты, проводившие анализ почерка.
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