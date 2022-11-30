30 ноября 2022

Суд наказал следователя из Екатеринбурга за подделку в уголовном деле

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Судебное заседание по уголовному делу МУП
Эксперты выяснили, что допрос свидетеля был подделан Фото:

Девушку-следователя из Екатеринбурга, которая подделала допрос свидетеля, отправили в колонию на три года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, девушка подделала доказательства в уголовном деле.

Следователь расследовала экономические преступления в Екатеринбурге, однако после инцидента ее уволили со службы и отдали под суд. Сама следователь вину отрицает, однако силовики, предъявлявшие обвинение, уверены, что девушка внесла в уголовное дело фальшивый допрос свидетеля. Это подтвердили эксперты, проводившие анализ почерка.

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Девушку-следователя из Екатеринбурга, которая подделала допрос свидетеля, отправили в колонию на три года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, девушка подделала доказательства в уголовном деле. Следователь расследовала экономические преступления в Екатеринбурге, однако после инцидента ее уволили со службы и отдали под суд. Сама следователь вину отрицает, однако силовики, предъявлявшие обвинение, уверены, что девушка внесла в уголовное дело фальшивый допрос свидетеля. Это подтвердили эксперты, проводившие анализ почерка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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