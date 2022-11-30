Суд наказал следователя из Екатеринбурга за подделку в уголовном деле

01 декабря 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Эксперты выяснили, что допрос свидетеля был подделан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девушку-следователя из Екатеринбурга, которая подделала допрос свидетеля, отправили в колонию на три года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, девушка подделала доказательства в уголовном деле. Следователь расследовала экономические преступления в Екатеринбурге, однако после инцидента ее уволили со службы и отдали под суд. Сама следователь вину отрицает, однако силовики, предъявлявшие обвинение, уверены, что девушка внесла в уголовное дело фальшивый допрос свидетеля. Это подтвердили эксперты, проводившие анализ почерка.

Девушку-следователя из Екатеринбурга, которая подделала допрос свидетеля, отправили в колонию на три года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, девушка подделала доказательства в уголовном деле. Следователь расследовала экономические преступления в Екатеринбурге, однако после инцидента ее уволили со службы и отдали под суд. Сама следователь вину отрицает, однако силовики, предъявлявшие обвинение, уверены, что девушка внесла в уголовное дело фальшивый допрос свидетеля. Это подтвердили эксперты, проводившие анализ почерка.