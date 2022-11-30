Челябинскому экс-силовику, виновному в даче взятки, снизили срок в колонии

01 декабря 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Александру Фофанову снизили срок заключения до четырех лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинский областной суд 1 декабря смягчил приговор бывшему замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ОМВД Миасса Александру Фофанову, которого признали виновным в посредничестве при передаче взятки следователю СКР. Суд снизил срок наказания до четырех лет лишения свободы. «Суд апелляционной инстанции применил положение статьи 64 УК РФ, в связи с чем снизил срок наказания до четырех лет лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Фофанов был задержан в апреле 2022 года при передаче взятки следователю. Он отдал 400 тысяч рублей за принятие решения о прекращении уголовного дела в отношении одного предпринимателя. На время следствия Фофанов был помещен в СИЗО. В сентябре экс-силовика приговорили к пяти годам колонии и штрафу в сумме 400 тыс. рублей.

Челябинский областной суд 1 декабря смягчил приговор бывшему замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ОМВД Миасса Александру Фофанову, которого признали виновным в посредничестве при передаче взятки следователю СКР. Суд снизил срок наказания до четырех лет лишения свободы. «Суд апелляционной инстанции применил положение статьи 64 УК РФ, в связи с чем снизил срок наказания до четырех лет лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Фофанов был задержан в апреле 2022 года при передаче взятки следователю. Он отдал 400 тысяч рублей за принятие решения о прекращении уголовного дела в отношении одного предпринимателя. На время следствия Фофанов был помещен в СИЗО. В сентябре экс-силовика приговорили к пяти годам колонии и штрафу в сумме 400 тыс. рублей.