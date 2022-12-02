Казачка из Арамиля расцеловала телеведущего Якубовича на «Поле чудес»

Анастасия Климина подарила Якубовичу папаху, съедобные гостинцы, чарку и шашку Фото: личная страница Анастасии Климиной

Жительница Арамиля (Свердловская область) Анастасия Климина стала участницей телепередачи «Поле чудес», где расцеловала телеведущего Леонида Якубовича, а также подарила ему атрибуты казака — шашку и папаху. Программа вышла в эфир «Первого канала» 2 декабря.

«Окончила университет по специальности „Психология“. Работаю руководителем этнографического центра истории казачества. Я родовая казачка — у меня бабушка кубанская казачка», — рассказала о себе свердловчанка. На передачу она приехала с дочкой Полиной, дома ее остались ждать муж и еще одна дочка — Аня.

В качестве подарка для Якубовича Анастасия Климина привезла музыкальный подарок — выступление ансамбля «Сестры Писаревские». Также свердловчанка подарила бессменному ведущему папаху, съедобные гостинцы, чарку и шашку. Женщина стала победительницей в своей тройке и прошла в следующий тур.

«Я в восторге, что вышла в финал, увидела настоящую игру „Поле чудес“, в восторге от Леонида Аркадьевича и от того, что все мои близкие, друзья меня смотрят и поддерживают. Спасибо вам, я чувствую вашу любовь», — призналась Анастасия. Однако в рамках суперигры жительница Арамиля не смогла угадать слово и проиграла.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Алапаевска Артеме Коннике, который снялся в «Поле чудес». Молодой человек дошел до финала, однако также проиграл в суперигре.