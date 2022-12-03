В челябинском районе назначили нового начальника полиции

Руководивший более десяти лет ОМВД Аргаяшского района полковник Рамиль Галиуллин ушел на заслуженный отдых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальником ОМВД по Аргаяшскому району назначен подполковник полиции Евгений Титков, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Как заявили в ведомстве, нового руководителя коллективу представил начальник главка региона генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков в ходе рабочего визита в район.

«Главный полицейский Южного Урала охарактеризовал подполковника Титкова как достойного офицера, прошедшего путь от участкового уполномоченного Саткинского района до заместителя начальника отдела полиции Сосновского района. Титков имеет большой опыт оперативной работы и пользуется авторитетом, как среди личного состава органов внутренних дел, так и среди населения», — сообщили в пресс-службе.

Руководивший более десяти лет ОМВД Аргаяшского района полковник Рамиль Галиуллин ушел на заслуженный отдых. Скоков отметил, надеется, что Галиуллин и в дальнейшем участвовать в жизни аргаяшской полиции, делиться знаниями с молодыми сотрудниками.