05 декабря 2022

Свердловские спасатели сдали кровь для участников спецоперации на Украине. Фото

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По признанию одного из спасателей, сдача крови и спасение людей из пожара равнозначны по значимости для общества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спасатели из Свердловской области стали донорами крови, которая необходима участникам спецоперации на Украине. Всего в акции поучаствовали более 100 человек по всему региону. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В рамках акции „Своих не бросаем“ спасатели по всей стране становятся донорами крови для участников спецоперации. Более 100 огнеборцев, спасателей и гражданских служащих Свердловской области уже посетили станции переливания крови», — поделились в ведомстве.

Спецоперация на Украине вынужденно началась 24 февраля. Ее главная цель, по словам президента России Владимира Путина, — это проведение денацификации и демилитаризации Украины.

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Спасатели из Свердловской области стали донорами крови, которая необходима участникам спецоперации на Украине. Всего в акции поучаствовали более 100 человек по всему региону. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В рамках акции „Своих не бросаем“ спасатели по всей стране становятся донорами крови для участников спецоперации. Более 100 огнеборцев, спасателей и гражданских служащих Свердловской области уже посетили станции переливания крови», — поделились в ведомстве. Спецоперация на Украине вынужденно началась 24 февраля. Ее главная цель, по словам президента России Владимира Путина, — это проведение денацификации и демилитаризации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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