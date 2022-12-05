Свердловские спасатели сдали кровь для участников спецоперации на Украине. Фото

06 декабря 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

По признанию одного из спасателей, сдача крови и спасение людей из пожара равнозначны по значимости для общества Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спасатели из Свердловской области стали донорами крови, которая необходима участникам спецоперации на Украине. Всего в акции поучаствовали более 100 человек по всему региону. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В рамках акции „Своих не бросаем“ спасатели по всей стране становятся донорами крови для участников спецоперации. Более 100 огнеборцев, спасателей и гражданских служащих Свердловской области уже посетили станции переливания крови», — поделились в ведомстве. Спецоперация на Украине вынужденно началась 24 февраля. Ее главная цель, по словам президента России Владимира Путина, — это проведение денацификации и демилитаризации Украины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасатели из Свердловской области стали донорами крови, которая необходима участникам спецоперации на Украине. Всего в акции поучаствовали более 100 человек по всему региону. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В рамках акции „Своих не бросаем“ спасатели по всей стране становятся донорами крови для участников спецоперации. Более 100 огнеборцев, спасателей и гражданских служащих Свердловской области уже посетили станции переливания крови», — поделились в ведомстве. Спецоперация на Украине вынужденно началась 24 февраля. Ее главная цель, по словам президента России Владимира Путина, — это проведение денацификации и демилитаризации Украины.