06 декабря 2022

Екатеринбуржцам раскрыли, когда откроют проблемную улицу в Академическом

Ремонт улицы Чкалова в Екатеринбурге завершится к Новому году
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, ремонт дороги, перекопаная дорога, объезд дороги
Дорожные работы на улице Чкалова в Екатеринбурге завершится к Новому году Фото:

Ремонт участка улицы Чкалова, из-за которого екатеринбуржцы парковали машины в других кварталах Академического, от улицы Академика Вонсовского до улицы Краснолесья завершится к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Академического района Екатеринбурга.

«До нового года объект будет введен в эксплуатацию. Завершаются работы по уличному освещению, чтобы после открытия люди поехали по освещенной дороге», — цитирует начальника производственного отдела объектов улично-дорожной сети Управления капитального строительства Екатеринбурга Алексея Погадаева пресс-служба районной администрации.

Однако точные сроки завершения ремонта на данный момент не называются, сейчас идет процедура согласования сдачи объекта в эксплуатацию. Дорожные знаки на улице Чкалова уже установили, подключение столбов освещения к электропитанию планируется в ближайшее время.

Дорожники 11 октября открыли двустороннее движение по улице Серафима Дерябина, которая является главным выездом из Академического. Ранее URA.RU сообщало, что на ней велись трехмесячные дорожные работы из-за строительства трамвайной линии.

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Ремонт участка улицы Чкалова, из-за которого екатеринбуржцы парковали машины в других кварталах Академического, от улицы Академика Вонсовского до улицы Краснолесья завершится к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Академического района Екатеринбурга. «До нового года объект будет введен в эксплуатацию. Завершаются работы по уличному освещению, чтобы после открытия люди поехали по освещенной дороге», — цитирует начальника производственного отдела объектов улично-дорожной сети Управления капитального строительства Екатеринбурга Алексея Погадаева пресс-служба районной администрации. Однако точные сроки завершения ремонта на данный момент не называются, сейчас идет процедура согласования сдачи объекта в эксплуатацию. Дорожные знаки на улице Чкалова уже установили, подключение столбов освещения к электропитанию планируется в ближайшее время. Дорожники 11 октября открыли двустороннее движение по улице Серафима Дерябина, которая является главным выездом из Академического. Ранее URA.RU сообщало, что на ней велись трехмесячные дорожные работы из-за строительства трамвайной линии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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