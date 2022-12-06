Екатеринбуржцам раскрыли, когда откроют проблемную улицу в Академическом

Ремонт улицы Чкалова в Екатеринбурге завершится к Новому году

07 декабря 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Дорожные работы на улице Чкалова в Екатеринбурге завершится к Новому году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ремонт участка улицы Чкалова, из-за которого екатеринбуржцы парковали машины в других кварталах Академического, от улицы Академика Вонсовского до улицы Краснолесья завершится к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Академического района Екатеринбурга. «До нового года объект будет введен в эксплуатацию. Завершаются работы по уличному освещению, чтобы после открытия люди поехали по освещенной дороге», — цитирует начальника производственного отдела объектов улично-дорожной сети Управления капитального строительства Екатеринбурга Алексея Погадаева пресс-служба районной администрации. Однако точные сроки завершения ремонта на данный момент не называются, сейчас идет процедура согласования сдачи объекта в эксплуатацию. Дорожные знаки на улице Чкалова уже установили, подключение столбов освещения к электропитанию планируется в ближайшее время. Дорожники 11 октября открыли двустороннее движение по улице Серафима Дерябина, которая является главным выездом из Академического. Ранее URA.RU сообщало, что на ней велись трехмесячные дорожные работы из-за строительства трамвайной линии.

Ремонт участка улицы Чкалова, из-за которого екатеринбуржцы парковали машины в других кварталах Академического, от улицы Академика Вонсовского до улицы Краснолесья завершится к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Академического района Екатеринбурга. «До нового года объект будет введен в эксплуатацию. Завершаются работы по уличному освещению, чтобы после открытия люди поехали по освещенной дороге», — цитирует начальника производственного отдела объектов улично-дорожной сети Управления капитального строительства Екатеринбурга Алексея Погадаева пресс-служба районной администрации. Однако точные сроки завершения ремонта на данный момент не называются, сейчас идет процедура согласования сдачи объекта в эксплуатацию. Дорожные знаки на улице Чкалова уже установили, подключение столбов освещения к электропитанию планируется в ближайшее время. Дорожники 11 октября открыли двустороннее движение по улице Серафима Дерябина, которая является главным выездом из Академического. Ранее URA.RU сообщало, что на ней велись трехмесячные дорожные работы из-за строительства трамвайной линии.