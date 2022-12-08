В Челябинской области таможня перехватила 46 тысяч пачек безакцизных сигарет

09 декабря 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Проверки таможенники проводили вместе с полицейскими и Роспотребнадзором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе проверок в Челябинской области перехватили 46 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и нанесения средств обязательной маркировки. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе региональной таможни. «С начала этого года Челябинской таможней совместно с территориальными отделами полиции и управлением Роспотребнадзора по Челябинской области проведено 10 проверок на внутреннем рынке области. Выявлено 46 тыс. пачек сигарет без акцизных марок и нанесения средств обязательной маркировки», — уточнил замначальника Челябинской таможни Станислав Васев. Только мобильными группами Челябинской таможни в этом году выявлено четыре транспортных средства, ввозивших около 8 тыс. пачек сигарет, не маркированных акцизными марками РФ. Возбуждено пять дел об административном правонарушении и одно уголовное дело.

В ходе проверок в Челябинской области перехватили 46 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и нанесения средств обязательной маркировки. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе региональной таможни. «С начала этого года Челябинской таможней совместно с территориальными отделами полиции и управлением Роспотребнадзора по Челябинской области проведено 10 проверок на внутреннем рынке области. Выявлено 46 тыс. пачек сигарет без акцизных марок и нанесения средств обязательной маркировки», — уточнил замначальника Челябинской таможни Станислав Васев. Только мобильными группами Челябинской таможни в этом году выявлено четыре транспортных средства, ввозивших около 8 тыс. пачек сигарет, не маркированных акцизными марками РФ. Возбуждено пять дел об административном правонарушении и одно уголовное дело.