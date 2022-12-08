В Челябинской области таможня перехватила 46 тысяч пачек безакцизных сигарет

В ходе проверок в Челябинской области перехватили 46 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и нанесения средств обязательной маркировки. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе региональной таможни.
«С начала этого года Челябинской таможней совместно с территориальными отделами полиции и управлением Роспотребнадзора по Челябинской области проведено 10 проверок на внутреннем рынке области. Выявлено 46 тыс. пачек сигарет без акцизных марок и нанесения средств обязательной маркировки», — уточнил замначальника Челябинской таможни Станислав Васев.
Только мобильными группами Челябинской таможни в этом году выявлено четыре транспортных средства, ввозивших около 8 тыс. пачек сигарет, не маркированных акцизными марками РФ. Возбуждено пять дел об административном правонарушении и одно уголовное дело.
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