08 декабря 2022

Челябинские девушки-подростки украли жидкость для электронных сигарет

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Клипарт. Магнитогорск, автомобиль, росгвардия
Подростки украли товаров на 8 000 рублей Фото:

В челябинском магазине девушки-подростки украли жидкость для электронных сигарет на сумму 8 000 рублей. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Челябинской области, девушек задержали и передали в полицию.

«Сотрудники Росгвардии выехали на вызов одного из челябинских магазинов. По словам администратора магазина, две девушки украли жидкость для электронных сигарет на 8 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанными оказались несовершеннолетними челябинками, 16 и 17 лет. На место был вызван инспектор по делам несовершеннолетних, который оповестил о случившемся законных представителей.

Похищенный товар изъят и возвращен в магазин. А подростки переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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В челябинском магазине девушки-подростки украли жидкость для электронных сигарет на сумму 8 000 рублей. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Челябинской области, девушек задержали и передали в полицию. «Сотрудники Росгвардии выехали на вызов одного из челябинских магазинов. По словам администратора магазина, две девушки украли жидкость для электронных сигарет на 8 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. Задержанными оказались несовершеннолетними челябинками, 16 и 17 лет. На место был вызван инспектор по делам несовершеннолетних, который оповестил о случившемся законных представителей. Похищенный товар изъят и возвращен в магазин. А подростки переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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