Челябинские девушки-подростки украли жидкость для электронных сигарет

В челябинском магазине девушки-подростки украли жидкость для электронных сигарет на сумму 8 000 рублей. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Челябинской области, девушек задержали и передали в полицию.
«Сотрудники Росгвардии выехали на вызов одного из челябинских магазинов. По словам администратора магазина, две девушки украли жидкость для электронных сигарет на 8 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Задержанными оказались несовершеннолетними челябинками, 16 и 17 лет. На место был вызван инспектор по делам несовершеннолетних, который оповестил о случившемся законных представителей.
Похищенный товар изъят и возвращен в магазин. А подростки переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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