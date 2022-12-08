Челябинские девушки-подростки украли жидкость для электронных сигарет

09 декабря 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Подростки украли товаров на 8 000 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В челябинском магазине девушки-подростки украли жидкость для электронных сигарет на сумму 8 000 рублей. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Челябинской области, девушек задержали и передали в полицию. «Сотрудники Росгвардии выехали на вызов одного из челябинских магазинов. По словам администратора магазина, две девушки украли жидкость для электронных сигарет на 8 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. Задержанными оказались несовершеннолетними челябинками, 16 и 17 лет. На место был вызван инспектор по делам несовершеннолетних, который оповестил о случившемся законных представителей. Похищенный товар изъят и возвращен в магазин. А подростки переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В челябинском магазине девушки-подростки украли жидкость для электронных сигарет на сумму 8 000 рублей. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Челябинской области, девушек задержали и передали в полицию. «Сотрудники Росгвардии выехали на вызов одного из челябинских магазинов. По словам администратора магазина, две девушки украли жидкость для электронных сигарет на 8 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. Задержанными оказались несовершеннолетними челябинками, 16 и 17 лет. На место был вызван инспектор по делам несовершеннолетних, который оповестил о случившемся законных представителей. Похищенный товар изъят и возвращен в магазин. А подростки переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.