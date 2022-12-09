В МИД РФ озвучили позицию Евросоюза по рыночной экономике

Замглавы МИД: ЕС отказался от принципов рыночной экономики

10 декабря 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

ЕС отказывается от собственных интересов из-за санкций, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На фоне санкций Евросоюз не следует правилам рыночной экономики, поэтому Россия выстроит свои действия на основе детального анализа после принятия девятого пакета санкций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «В таком санкционном раже они дошли до того, что отказываются уже не только от собственных национальных интересов, и в этом смысле идут на саморазрушительные шаги, но и отказываются даже от принципов рыночной экономики», — сказал Грушко в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что в Евросоюз сейчас считает принципы рыночной экономики помехой для достижения геополитических целей. По его словам, Россия будет выстраивать свои действия на основе тщательного анализа после принятия девятого пакета санкций. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ответ на это страны Запада начали вводить против РФ ограничения. Сейчас идет обсуждение девятого пакета санкций. В нем страны Европы собираются ограничить для РФ доступ к поставкам дронов из Ирана.

На фоне санкций Евросоюз не следует правилам рыночной экономики, поэтому Россия выстроит свои действия на основе детального анализа после принятия девятого пакета санкций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «В таком санкционном раже они дошли до того, что отказываются уже не только от собственных национальных интересов, и в этом смысле идут на саморазрушительные шаги, но и отказываются даже от принципов рыночной экономики», — сказал Грушко в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что в Евросоюз сейчас считает принципы рыночной экономики помехой для достижения геополитических целей. По его словам, Россия будет выстраивать свои действия на основе тщательного анализа после принятия девятого пакета санкций. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ответ на это страны Запада начали вводить против РФ ограничения. Сейчас идет обсуждение девятого пакета санкций. В нем страны Европы собираются ограничить для РФ доступ к поставкам дронов из Ирана.