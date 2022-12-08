Пермякам препарат от болезни Паркинсона приходится покупать за рубежом

Препарат приходится заказывать через знакомых в других странах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Перми столкнулись с дефицитом лекарственного препарата «Наком», который прописывают пациентам с болезнью Паркинсона. В аптеках города его нет, поэтому приходится заказывать за границей, рассказали читатели URA.RU.

«С препаратом проблема не только в Перми, так что люди заказывают через знакомых, кто сейчас не в России. Меня попросили привезти из Казахстана, где я пока нахожусь. Купил десяток упаковок сразу», — рассказал Дмитрий.

В единой справочной аптек Перми подтверждают отсутствие «Накома» в продаже. В министерстве здравоохранения Прикамья обещали прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в России около 210 тысяч человек страдают болезнью Паркинсона. Чаще всего это люди пожилого возраста.