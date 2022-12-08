08 декабря 2022

Пермякам препарат от болезни Паркинсона приходится покупать за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Препарат приходится заказывать через знакомых в других странах Фото:

Жители Перми столкнулись с дефицитом лекарственного препарата «Наком», который прописывают пациентам с болезнью Паркинсона. В аптеках города его нет, поэтому приходится заказывать за границей, рассказали читатели URA.RU.

«С препаратом проблема не только в Перми, так что люди заказывают через знакомых, кто сейчас не в России. Меня попросили привезти из Казахстана, где я пока нахожусь. Купил десяток упаковок сразу», — рассказал Дмитрий.

В единой справочной аптек Перми подтверждают отсутствие «Накома» в продаже. В министерстве здравоохранения Прикамья обещали прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в России около 210 тысяч человек страдают болезнью Паркинсона. Чаще всего это люди пожилого возраста.

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Жители Перми столкнулись с дефицитом лекарственного препарата «Наком», который прописывают пациентам с болезнью Паркинсона. В аптеках города его нет, поэтому приходится заказывать за границей, рассказали читатели URA.RU. «С препаратом проблема не только в Перми, так что люди заказывают через знакомых, кто сейчас не в России. Меня попросили привезти из Казахстана, где я пока нахожусь. Купил десяток упаковок сразу», — рассказал Дмитрий. В единой справочной аптек Перми подтверждают отсутствие «Накома» в продаже. В министерстве здравоохранения Прикамья обещали прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в России около 210 тысяч человек страдают болезнью Паркинсона. Чаще всего это люди пожилого возраста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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