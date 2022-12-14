Медик просит челябинцев не полоскать горло керосином

Заместитель главного врача ГКБ №1 категорически не рекомендует использовать народные средства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель главного врача ГКБ №1 Челябинска Максим Угнивенко просит жителей не заниматься самолечением горла. Он категорически не рекомендует полоскать горло керосином, содой, солью и йодом.

«Нельзя использовать при лечении горла „народное“ средство керосин. Керосин — канцерогенный состав. Ни полоскать горло, ни смазывать, ни пытаться горло почистить им нельзя. Почему-то представители „говорящих“ профессий очень любят это делать», — написал Угнитенко на своей странице во «ВКонтакте».

Медик также отмечает, что полоскание горла содой, солью или йодом тоже могут привести к плачевным результатам. Соль пересушивает слизистую задней стенки глотки, а сода может усилить болевые ощущения в горле.

«Лук, чеснок или имбирь в больших количествах при больном горле может привести к ожогу слизистой. Лучше в период болезни питаться мягкой, не горячей и не холодной пищей», — советует замглавврача ГКБ №1.

Угнетенко отметил, что в его профессиональной копилке много удивительных историй про «народные методы» лечения горла. Он советует жителям не заниматься самолечением. Это касается как народных средств, так и самолечением антибиотиками.