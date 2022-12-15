К уборке снега в Екатеринбурге привлекут нарушителей закона

Работа в качестве сотрудника ДЭУ поможет осужденных легче социализироваться Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Осужденных могут привлечь для того, чтобы закрыть кадровую нехватку среди сотрудников, ответственных за уборку дорог в Екатеринбурге. Уже сейчас администрация города начала разрабатывать эту идею, взяв за пример опыт Нижнего Тагила. Об этом в ходе своей пресс-конференции сообщил мэр города Алексей Орлов.

«Проблема с кадрами есть и по дорожным рабочим, и по механизаторам, но мы над этим работаем в постоянном режиме. Сейчас мы пробуем новый механизм. Есть такая идея, она сработала в Нижнем Тагиле — это создание исправительных центров, то есть это те осужденные, которые возможны к переводу в иную категорию и имеющие соответствующую квалификацию», — заявил Орлов.

По его словам, чтобы реализовать эту идею в жизнь, мэрии Екатеринбурга необходимо предоставить площадки, соответствующие условиям труда. «Сейчас мы подбираем такие площадки. В любом случае это социализация после отбытия срока наказания, вхождение в коллектив, меньшие расходы на содержание, потому что мы имеем возможность платить им не ту заработную плату, которая сегодня выплачивается сотрудникам ДЭУ (дорожно-эксплуатационные управления — прим. ред.)», — подчеркнул глава города. Также он отметил, что создание исправительных центров поможет выводить работников «с утра в нормальном состоянии».

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