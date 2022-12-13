13 декабря 2022

Главный терапевт Пермского края предупредила об особенностях свиного гриппа

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Кашель. Клипарт. Екатеринбург, грипп, простуда, болезнь, орви, заболевание, насморк
Уровень заболеваемости гриппом в России растет Фото:
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Свиной грипп — 2022

Грипп типа А (Н1N1), который еще называют свиным, отмечается резким началом заболевания, высокой температурой, а также болезненным кашлем с переходом в пневмонию. О таких симптомах штамма, распространяющегося в России, рассказала главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина.

«Острое начало заболевания — первые симптомы возникают за 12 часов. Высокая температура — 39,5 и выше, головная и мышечная боль, общая интоксикация организма, сухой кашель, который быстро становится надсадным и болезненным с угрозой перехода в пневмонию», — пишет Корягина в соцсетях. Врач отмечает, что у некоторых также может быть рвота и расстройства системы пищеварения.

Ранее URA.RU рассказывало, что свиной грипп обнаружен в 82 регионах России. Уровень заболеваемости растет.

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Грипп типа А (Н1N1), который еще называют свиным, отмечается резким началом заболевания, высокой температурой, а также болезненным кашлем с переходом в пневмонию. О таких симптомах штамма, распространяющегося в России, рассказала главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. «Острое начало заболевания — первые симптомы возникают за 12 часов. Высокая температура — 39,5 и выше, головная и мышечная боль, общая интоксикация организма, сухой кашель, который быстро становится надсадным и болезненным с угрозой перехода в пневмонию», — пишет Корягина в соцсетях. Врач отмечает, что у некоторых также может быть рвота и расстройства системы пищеварения. Ранее URA.RU рассказывало, что свиной грипп обнаружен в 82 регионах России. Уровень заболеваемости растет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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