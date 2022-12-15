15 декабря 2022

В Челябинске мать подростка-инвалида будут судить за неисполнение родительских обязанностей

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным. Челябинск, погон прокурора, китель прокурора
Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре района Фото:

В Челябинске мать подростка, который болен сахарным диабетом, будут судить за неисполнение родительских обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Несовершеннолетний страдает сахарным диабетом, однако мать не контролировала прием лекарств, соответствующее питание и в надлежащий срок не обратилась за продлением инвалидности для получения льготных лекарств. На женщину возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура провела проверку из-за неоднократных госпитализаций мальчика в отделение реанимационной интенсивной терапии. Подростка забрали и поместили в соцучреждение.

Ранее челябинец забил костылем отца-инвалида. В ссоре пьяный мужчина ударил отца металлическим костылем по голове, а после применил кулаки, отчего пенсионер скончался на месте.

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В Челябинске мать подростка, который болен сахарным диабетом, будут судить за неисполнение родительских обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Несовершеннолетний страдает сахарным диабетом, однако мать не контролировала прием лекарств, соответствующее питание и в надлежащий срок не обратилась за продлением инвалидности для получения льготных лекарств. На женщину возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — уточнили в ведомстве. Прокуратура провела проверку из-за неоднократных госпитализаций мальчика в отделение реанимационной интенсивной терапии. Подростка забрали и поместили в соцучреждение. Ранее челябинец забил костылем отца-инвалида. В ссоре пьяный мужчина ударил отца металлическим костылем по голове, а после применил кулаки, отчего пенсионер скончался на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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