В Челябинске мать подростка-инвалида будут судить за неисполнение родительских обязанностей

Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске мать подростка, который болен сахарным диабетом, будут судить за неисполнение родительских обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Несовершеннолетний страдает сахарным диабетом, однако мать не контролировала прием лекарств, соответствующее питание и в надлежащий срок не обратилась за продлением инвалидности для получения льготных лекарств. На женщину возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура провела проверку из-за неоднократных госпитализаций мальчика в отделение реанимационной интенсивной терапии. Подростка забрали и поместили в соцучреждение.

Ранее челябинец забил костылем отца-инвалида. В ссоре пьяный мужчина ударил отца металлическим костылем по голове, а после применил кулаки, отчего пенсионер скончался на месте.