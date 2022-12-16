Глава Харькова заявил о колоссальных разрушениях в городе 16 декабря 2022 в 15:23 Размер текста - 17 + Из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура Харькова, заявил Игорь Терехов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После обстрелов в городе Харьков на Украине есть колоссальные инфраструктурные разрушения. Также повреждена и энергетическая система. Об этом заявил глава города Игорь Терехов. «Дорогие харьковчане! Сегодня армия России обстреляла город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего — энергетическая система», — высказался Терехов в своем telegram-канале. Также он добавил, что сейчас в городе идут ремонтные работы для устранения повреждений. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 16 декабря на Украине была объявлена воздушная тревога, связанная с обстрелами. Позже в ряде украинских СМИ появилась информация о массированных обстрелах страны. Сообщения о взрывах в Киевской области подтвердил глава военной администрации региона Алексей Кулеба. После обстрелов в городе Харьков на Украине есть колоссальные инфраструктурные разрушения. Также повреждена и энергетическая система. Об этом заявил глава города Игорь Терехов. «Дорогие харьковчане! Сегодня армия России обстреляла город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего — энергетическая система», — высказался Терехов в своем telegram-канале. Также он добавил, что сейчас в городе идут ремонтные работы для устранения повреждений. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 16 декабря на Украине была объявлена воздушная тревога, связанная с обстрелами. Позже в ряде украинских СМИ появилась информация о массированных обстрелах страны. Сообщения о взрывах в Киевской области подтвердил глава военной администрации региона Алексей Кулеба. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям