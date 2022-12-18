Жители Тобольска смогут улететь в Санкт-Петербург дешевле, чем тюменцы

Тоболяки смогут летать в Санкт-Петербург минимум на 34% дешевле, нежели тюменцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тобольска смогут летать в Санкт-Петербург в 2023 году на более выходных условиях, нежели тюменцы. Об этом свидетельствуют данные с сайтов авиакомпаний, которые осуществляют перелеты из Тюменской области. Билет в культурную столицу обойдется тоболякам минимум на 34% дешевле.

«Рейс Тобольск — Санкт-Петербург. Авиакомпания „Россия“. Перелет 1 января 2023 года — от 5 550 рублей», — сообщается на сайте авиакомпании «Россия».

Этот же перевозчик выполняет прямые перелеты в Санкт-Петербург и из Тюмени. Однако в январе стоимость билетов для жителей областной столицы начинается от 9 175 рублей. Другие авиакомпании запрашивают похожие суммы: билет на рейсы Smartavia обойдется не меньше, чем в 8 390 рублей, на «Победу» — 9 299 рублей в одну сторону.

Перелеты в Санкт-Петербург из духовной столицы Сибири в 2023 году будут субсидироваться Тюменской областью на 50%, согласно приказу Росавиации. Из Тюмени это направление не софинансируется.