В Магнитогорске вторые сутки разыскивают подростка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа-интернат. Челябинская область, подросток, дыра в заборе, беглец
Юноша ушел из дома 18 декабря (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске вторые сутки разыскивают 14-летнего юношу. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».

«Валерий Евгеньевич Грик 11.07.2008 года ушел из дома №3 по улице Калмыкова в Магнитогорске 18 декабря и с тех пор местонахождение его неизвестно. Рост примерно 179 см, волосы короткие кудрявые», — уточнили в профильной группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Подросток был одет в красную куртку и белые кроссовки. Также на нем были штаны черного цвета.

Ранее в Магнитогорске разыскивали девочку-подростка, которая ушла из дома. Она найдена живой.

Подросток ушел больше суток назад

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

В Магнитогорске вторые сутки разыскивают 14-летнего юношу. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас». «Валерий Евгеньевич Грик 11.07.2008 года ушел из дома №3 по улице Калмыкова в Магнитогорске 18 декабря и с тех пор местонахождение его неизвестно. Рост примерно 179 см, волосы короткие кудрявые», — уточнили в профильной группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Подросток был одет в красную куртку и белые кроссовки. Также на нем были штаны черного цвета. Ранее в Магнитогорске разыскивали девочку-подростка, которая ушла из дома. Она найдена живой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...