Юноша ушел из дома 18 декабря (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске вторые сутки разыскивают 14-летнего юношу. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».

«Валерий Евгеньевич Грик 11.07.2008 года ушел из дома №3 по улице Калмыкова в Магнитогорске 18 декабря и с тех пор местонахождение его неизвестно. Рост примерно 179 см, волосы короткие кудрявые», — уточнили в профильной группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Подросток был одет в красную куртку и белые кроссовки. Также на нем были штаны черного цвета.

Ранее в Магнитогорске разыскивали девочку-подростка, которая ушла из дома. Она найдена живой.