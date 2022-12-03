03 декабря 2022
02 декабря 2022

Девочка-подросток пропала в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция
Девочку разыскивают уже неделю Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают девочку-подростка, которая 28 ноября ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в паблике поисково-спастельного отряда «Альфа-Спас».

«Андрейко Анна Игоревна 2005 года рождения 28 ноября ушла из дома по улице Чкалова, 4/1 и до настоящего времени не вернулась. Ее приметы: рост 170, среднего телосложения, глаза карие», — говорится в объявлении о пропаже подростка.

О том, как была одета девочка, неизвестно. Также у нее нет особых примет. Всех, кто видел подростка, просят обращаться к волонтерам или в полицию.

Ранее в Магнитогорске искали 15-летнюю девочку, которая также ушла из дома. Она нашлась спустя трое суток.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают девочку-подростка, которая 28 ноября ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в паблике поисково-спастельного отряда «Альфа-Спас». «Андрейко Анна Игоревна 2005 года рождения 28 ноября ушла из дома по улице Чкалова, 4/1 и до настоящего времени не вернулась. Ее приметы: рост 170, среднего телосложения, глаза карие», — говорится в объявлении о пропаже подростка. О том, как была одета девочка, неизвестно. Также у нее нет особых примет. Всех, кто видел подростка, просят обращаться к волонтерам или в полицию. Ранее в Магнитогорске искали 15-летнюю девочку, которая также ушла из дома. Она нашлась спустя трое суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...