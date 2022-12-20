В США приняли проект бюджета, запрещающий финансирование «Азова»*

20 декабря 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

США увеличивают бюджет на поддержку Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США запретили финансировать украинский националистический батальон «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Это следует из проекта бюджета США на 2023 год. США одобрили проект бюджета страны на 2023 год. «Бюджет предусматривает 682 миллиона долларов для Украины, что на 219 миллионов долларов больше, чем утвержденный уровень 2021 года», — указано в документе , опубликованном на сайте Белого дома. США не смогут выделять деньги на финансирование «Азова», согласно проекту. США помогают Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине, они отправляют им вооружение и деньги. Ранее в Конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 год. Вашингтон решил запретить сотрудничество с Россией в военной сфере, исключить страну из «большой двадцатки» и заблокировать золотовалютные резервы РФ, сообщает сайт MK.RU . *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ

США запретили финансировать украинский националистический батальон «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Это следует из проекта бюджета США на 2023 год. США одобрили проект бюджета страны на 2023 год. «Бюджет предусматривает 682 миллиона долларов для Украины, что на 219 миллионов долларов больше, чем утвержденный уровень 2021 года», — указано в документе, опубликованном на сайте Белого дома. США не смогут выделять деньги на финансирование «Азова», согласно проекту. США помогают Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине, они отправляют им вооружение и деньги. Ранее в Конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 год. Вашингтон решил запретить сотрудничество с Россией в военной сфере, исключить страну из «большой двадцатки» и заблокировать золотовалютные резервы РФ, сообщает сайт MK.RU. *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ