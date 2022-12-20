Теперь на территории бывшей лечебницы можно будет строить многоквартирные дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска компании «Электромашина» разрешили строить новый микрорайон на месте профилактория. Земельный участок, в границах которого расположена бывшая лечебница, теперь будет находится в зоне «смешанных общественно-деловых зон». Информация об этом размещена на сайте мэрии Челябинска.

«В ходе публичных слушаний поступило предложение от Челябинской городской Думы, касающееся рассматриваемой территории, в части установления территориальной зоны «Б.3 смешанные общественно-деловые зоны» в соответствии с Генеральным планом города Челябинска, исключив тем самым установление территориальной зоны «В.2.2 зоны многоквартирных домов от 9 этажей и выше». При этом размещение многоквартирной жилой застройки также предусмотрено градостроительным регламентом для смешанной общественно-деловой зоны», как условно разрешенные виды использования», — сообщается в документации.

Инициатор проекта — ООО «Электромашина» выступила с предложением построить новый микрорайон с высотными зданиями на месте полуразрушенного профилактория, собственником которого является. Для этого компании необходимо было сменить вид разрешенного использования земельного участка. Теперь здание лечебницы будет распложено в зоне «Б.3 смешанных общественно-деловых зон». На участке можно строить многоквартирные высотные дома.

На публичных слушаниях проект не был одобрен. Рассмотрение данного вопроса вынесли на комиссию, после чего было принято положительное решение.

Здание бывшей лечебницы будет распложено в зоне «Б.3 смешанных общественно-деловых зон», в которой можно строить многоквартирные высотные дома. Фото: Яндекс карты