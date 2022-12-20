Уральский бизнесмен подает в суд из-за обвинений в участии в ОПГ

21 декабря 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Юристы готовятся подать иск в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владелец сети «Баден Баден» (реализует проекты в Екатеринбурге) Евгений Кононов готовит иск против журналистов, которые, перепутав его с тезкой, распространили информацию о членстве бизнесмена в преступной группировке. Об этом URA.RU сообщил представитель сети. «В публикации написано про человека, который является одним из учредителей организаций ООО «Желдорпуть» и УК «Виста» Кононов Евгений Игоревич и это не Кононов Евгений Викторович, который является руководителем группы компаний ООО «Управляющая компания «Баден Фемели»», — сообщил представитель. В публикации Кононов представлен членом группировки, связанной с незаконной вырубкой леса. Представители компании допустили, что журналисты ошиблись, однако это не исключает, что информация, по мнению собеседников URA.RU, является клеветой. Юристы Кононова посчитали, что материал может быть «преднамеренной атакой». Нотариусы зафиксировали выход новости и готовят иск. URA.RU направило запрос в СМИ, публиковавшее информацию. Там ответили, что не считают материал клеветой и готовы доказать это в суде.

Владелец сети «Баден Баден» (реализует проекты в Екатеринбурге) Евгений Кононов готовит иск против журналистов, которые, перепутав его с тезкой, распространили информацию о членстве бизнесмена в преступной группировке. Об этом URA.RU сообщил представитель сети. «В публикации написано про человека, который является одним из учредителей организаций ООО «Желдорпуть» и УК «Виста» Кононов Евгений Игоревич и это не Кононов Евгений Викторович, который является руководителем группы компаний ООО «Управляющая компания «Баден Фемели»», — сообщил представитель. В публикации Кононов представлен членом группировки, связанной с незаконной вырубкой леса. Представители компании допустили, что журналисты ошиблись, однако это не исключает, что информация, по мнению собеседников URA.RU, является клеветой. Юристы Кононова посчитали, что материал может быть «преднамеренной атакой». Нотариусы зафиксировали выход новости и готовят иск. URA.RU направило запрос в СМИ, публиковавшее информацию. Там ответили, что не считают материал клеветой и готовы доказать это в суде.