21 декабря 2022

В Челябинске ликвидировали прорыв воды на Комсомольском проспекте

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
Водоснабжение в домах восстановлено Фото:

В Челябинске дорожные службы ликвидировали прорыв на Комсомольском проспекте. Об этом URA.RU сообщили 22 декабря в пресс-службе мэрии.

«Аварийные работы на Комсомольском проспекте завершены. Водоснабжение жилых домов восстановлено», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В администрации отмечают, что в данный момент проезжая часть очищена. Дорожники также обработали место аварии противогололедными материалами.

Прорыв произошел рано утром в районе дома №93 по Комсомольскому проспекту на водопроводе МУП «ПОВВ». Жители рассказывали, что вода перегородила все пути.

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В Челябинске дорожные службы ликвидировали прорыв на Комсомольском проспекте. Об этом URA.RU сообщили 22 декабря в пресс-службе мэрии. «Аварийные работы на Комсомольском проспекте завершены. Водоснабжение жилых домов восстановлено», — заявили URA.RU в пресс-службе. В администрации отмечают, что в данный момент проезжая часть очищена. Дорожники также обработали место аварии противогололедными материалами. Прорыв произошел рано утром в районе дома №93 по Комсомольскому проспекту на водопроводе МУП «ПОВВ». Жители рассказывали, что вода перегородила все пути.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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