В Челябинске ликвидировали прорыв воды на Комсомольском проспекте

Водоснабжение в домах восстановлено
В Челябинске дорожные службы ликвидировали прорыв на Комсомольском проспекте. Об этом URA.RU сообщили 22 декабря в пресс-службе мэрии.
«Аварийные работы на Комсомольском проспекте завершены. Водоснабжение жилых домов восстановлено», — заявили URA.RU в пресс-службе.
В администрации отмечают, что в данный момент проезжая часть очищена. Дорожники также обработали место аварии противогололедными материалами.
Прорыв произошел рано утром в районе дома №93 по Комсомольскому проспекту на водопроводе МУП «ПОВВ». Жители рассказывали, что вода перегородила все пути.
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