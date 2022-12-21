По открывшемуся мосту через Чусовую в Перми проехали ретро-автомобили. Фото, видео

22 декабря 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Колонна ретро-автомобилей проехала вместе со строительной техникой Фото: Сергей Русанов © URA.RU В честь открытия моста через Чусовую в Перми по мосту проехала колонна ретро-автомобилей и рабочей техники, сообщает корреспондент URA.RU. 22 декабря объект торжественно открыл по видеосвязи губернатор региона Дмитрий Махонин. Также на мероприятии присутствовал вице-премьер правительства края Андрей Алякринский. Новый мост протяженностью 1,5 км возвели рядом с первой очередью переправы. Объект строили с 2018 года, при создании моста было задействовано 1,5 тысячи рабочих и 150 единиц техники. Подробнее о том, как проходило открытие объекта, — в фоторепортаже URA.RU.

В честь открытия моста через Чусовую в Перми по мосту проехала колонна ретро-автомобилей и рабочей техники, сообщает корреспондент URA.RU. 22 декабря объект торжественно открыл по видеосвязи губернатор региона Дмитрий Махонин. Также на мероприятии присутствовал вице-премьер правительства края Андрей Алякринский. Новый мост протяженностью 1,5 км возвели рядом с первой очередью переправы. Объект строили с 2018 года, при создании моста было задействовано 1,5 тысячи рабочих и 150 единиц техники. Подробнее о том, как проходило открытие объекта, — в фоторепортаже URA.RU.