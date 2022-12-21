21 декабря 2022

По открывшемуся мосту через Чусовую в Перми проехали ретро-автомобили. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь
Колонна ретро-автомобилей проехала вместе со строительной техникой Фото:

В честь открытия моста через Чусовую в Перми по мосту проехала колонна ретро-автомобилей и рабочей техники, сообщает корреспондент URA.RU. 22 декабря объект торжественно открыл по видеосвязи губернатор региона Дмитрий Махонин. Также на мероприятии присутствовал вице-премьер правительства края Андрей Алякринский.

Новый мост протяженностью 1,5 км возвели рядом с первой очередью переправы. Объект строили с 2018 года, при создании моста было задействовано 1,5 тысячи рабочих и 150 единиц техники. Подробнее о том, как проходило открытие объекта, — в фоторепортаже URA.RU.

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В честь открытия моста через Чусовую в Перми по мосту проехала колонна ретро-автомобилей и рабочей техники, сообщает корреспондент URA.RU. 22 декабря объект торжественно открыл по видеосвязи губернатор региона Дмитрий Махонин. Также на мероприятии присутствовал вице-премьер правительства края Андрей Алякринский. Новый мост протяженностью 1,5 км возвели рядом с первой очередью переправы. Объект строили с 2018 года, при создании моста было задействовано 1,5 тысячи рабочих и 150 единиц техники. Подробнее о том, как проходило открытие объекта, — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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