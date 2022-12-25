Политолог предупредил об угрозе войны между США и РФ в 2023 году Аналитик рассказал об угрозе конфликта между Россией и США в 2023 году 26 декабря 2022 в 00:36 Размер текста - 17 + Эксперт рассказал, что может послужить конфликтом между США и РФ Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов высказался о возможном военном столкновении России и США в 2023 году. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС. «США могут решиться на поставку для Украины дальнобойных ракет и беспилотников, которые способны наносить удары вглубь территории РФ. Вашингтон исходит из позиции, что если Россия победит в конфликте, это обозначит поражение США и гегемония американского лидерства будет нарушена», — подчеркнул Суслов. Аналитик заключил, что Вашингтон постоянно реагирует на ухудшение военного положения Киева наращиванием поставок оружия для ВСУ. Именно этот факт, в конечном итоге, может спровоцировать прямое столкновение между Россией и США. Ранее URA.RU сообщало о высказывании посла РФ в Вашингтоне о возможном конфликте США и РФ. Дипломат сравнил диалог между Вашингтоном и Москвой с «ледниковым периодом». Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов высказался о возможном военном столкновении России и США в 2023 году. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС. «США могут решиться на поставку для Украины дальнобойных ракет и беспилотников, которые способны наносить удары вглубь территории РФ. Вашингтон исходит из позиции, что если Россия победит в конфликте, это обозначит поражение США и гегемония американского лидерства будет нарушена», — подчеркнул Суслов. Аналитик заключил, что Вашингтон постоянно реагирует на ухудшение военного положения Киева наращиванием поставок оружия для ВСУ. Именно этот факт, в конечном итоге, может спровоцировать прямое столкновение между Россией и США. Ранее URA.RU сообщало о высказывании посла РФ в Вашингтоне о возможном конфликте США и РФ. Дипломат сравнил диалог между Вашингтоном и Москвой с «ледниковым периодом». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям