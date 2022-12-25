25 декабря 2022

Политолог предупредил об угрозе войны между США и РФ в 2023 году

Аналитик рассказал об угрозе конфликта между Россией и США в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт рассказал, что может послужить конфликтом между США и РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов высказался о возможном военном столкновении России и США в 2023 году. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

«США могут решиться на поставку для Украины дальнобойных ракет и беспилотников, которые способны наносить удары вглубь территории РФ. Вашингтон исходит из позиции, что если Россия победит в конфликте, это обозначит поражение США и гегемония американского лидерства будет нарушена», — подчеркнул Суслов.

Аналитик заключил, что Вашингтон постоянно реагирует на ухудшение военного положения Киева наращиванием поставок оружия для ВСУ. Именно этот факт, в конечном итоге, может спровоцировать прямое столкновение между Россией и США.

Ранее URA.RU сообщало о высказывании посла РФ в Вашингтоне о возможном конфликте США и РФ. Дипломат сравнил диалог между Вашингтоном и Москвой с «ледниковым периодом».

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Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов высказался о возможном военном столкновении России и США в 2023 году. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС. «США могут решиться на поставку для Украины дальнобойных ракет и беспилотников, которые способны наносить удары вглубь территории РФ. Вашингтон исходит из позиции, что если Россия победит в конфликте, это обозначит поражение США и гегемония американского лидерства будет нарушена», — подчеркнул Суслов. Аналитик заключил, что Вашингтон постоянно реагирует на ухудшение военного положения Киева наращиванием поставок оружия для ВСУ. Именно этот факт, в конечном итоге, может спровоцировать прямое столкновение между Россией и США. Ранее URA.RU сообщало о высказывании посла РФ в Вашингтоне о возможном конфликте США и РФ. Дипломат сравнил диалог между Вашингтоном и Москвой с «ледниковым периодом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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