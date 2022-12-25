Индекс новогоднего стола в Челябинской области вырос на 3%

Набор продуктов для новогоднего стола в Челябинской области подорожал на 3%

26 декабря 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Специалисты подсчитали, как подорожали продукты для традиционных новогодних блюд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость набора продуктов для новогоднего стола в Челябинской области выросла на 3% по сравнению с 2021 годом. Индекс новогоднего стола подсчитали специалисты челябинского отделения Банка России. «В Челябинской области изменилась стоимость продуктов для приготовления популярных новогодних блюд. В целом за год, с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года, рост цен на них составил чуть более 3%», — сообщили в отделении по Челябинской области Уральского ГУ Центробанка РФ. Так, традиционное украшение новогоднего стола — селедка под шубой подешевела на 4,6% благодаря снижению цен на свеклу, морковь и картофель. Овощная тарелка из огурцов, помидоров и зелени также стала дешевле на 18%. На 9% подорожало приготовление жульена. Это случилось из-за роста цен на сыр, сливки и сливочное масло. Фруктовая тарелка прибавила в цене из-за удорожания апельсинов на 5%. Набор напитков для новогоднего стола из газированной воды, минералки и фруктового сока вырос в цене на 18% за счет роста затрат производителей на тару и упаковку. Ранее сообщалось, что самым дешевым новогодним салатом в этом году в Челябинской области станет селедка под шубой. За 1,5 кг салата челябинцам придется отдать 203,5 рубля. Тогда как стандартная порция размером 250 грамм обойдется в 32,5 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость набора продуктов для новогоднего стола в Челябинской области выросла на 3% по сравнению с 2021 годом. Индекс новогоднего стола подсчитали специалисты челябинского отделения Банка России. «В Челябинской области изменилась стоимость продуктов для приготовления популярных новогодних блюд. В целом за год, с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года, рост цен на них составил чуть более 3%», — сообщили в отделении по Челябинской области Уральского ГУ Центробанка РФ. Так, традиционное украшение новогоднего стола — селедка под шубой подешевела на 4,6% благодаря снижению цен на свеклу, морковь и картофель. Овощная тарелка из огурцов, помидоров и зелени также стала дешевле на 18%. На 9% подорожало приготовление жульена. Это случилось из-за роста цен на сыр, сливки и сливочное масло. Фруктовая тарелка прибавила в цене из-за удорожания апельсинов на 5%. Набор напитков для новогоднего стола из газированной воды, минералки и фруктового сока вырос в цене на 18% за счет роста затрат производителей на тару и упаковку. Ранее сообщалось, что самым дешевым новогодним салатом в этом году в Челябинской области станет селедка под шубой. За 1,5 кг салата челябинцам придется отдать 203,5 рубля. Тогда как стандартная порция размером 250 грамм обойдется в 32,5 рубля.