25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Челябинские водители выстроились в автоелку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовладельцы включили фары, чтобы имитировать гирлянды на елке Фото:

Автовладельцы в Златоусте устроили новогодний флешмоб, выставив свои машины в форме елки. Мероприятие прошло на территории нацпарка «Таганай».

«Мероприятие „Автоелка 2023“ — последнее событие этого года. Спасибо всем, кто приехал», — говорится под отчетом о флешмобе в паблике «Без посадки — Авто.Net Златоуст» в соцсети «Вконтакте».

Уточняется, что акция прошла у туркомплекса «Семибратка» в нацпарке «Таганай». В елку выстроились несколько десятков автомобилей.

Ранее жители Магнитогорска стали украшать свои автомобили к Новому году. Один из горожан установил на крышу машины елку, а другой обвешал авто гирляндами.

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Автовладельцы в Златоусте устроили новогодний флешмоб, выставив свои машины в форме елки. Мероприятие прошло на территории нацпарка «Таганай». «Мероприятие „Автоелка 2023“ — последнее событие этого года. Спасибо всем, кто приехал», — говорится под отчетом о флешмобе в паблике «Без посадки — Авто.Net Златоуст» в соцсети «Вконтакте». Уточняется, что акция прошла у туркомплекса «Семибратка» в нацпарке «Таганай». В елку выстроились несколько десятков автомобилей. Ранее жители Магнитогорска стали украшать свои автомобили к Новому году. Один из горожан установил на крышу машины елку, а другой обвешал авто гирляндами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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