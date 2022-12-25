Челябинские водители выстроились в автоелку. Фото, видео

26 декабря 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Автовладельцы включили фары, чтобы имитировать гирлянды на елке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автовладельцы в Златоусте устроили новогодний флешмоб, выставив свои машины в форме елки. Мероприятие прошло на территории нацпарка «Таганай». «Мероприятие „Автоелка 2023“ — последнее событие этого года. Спасибо всем, кто приехал», — говорится под отчетом о флешмобе в паблике «Без посадки — Авто.Net Златоуст» в соцсети «Вконтакте». Уточняется, что акция прошла у туркомплекса «Семибратка» в нацпарке «Таганай». В елку выстроились несколько десятков автомобилей. Ранее жители Магнитогорска стали украшать свои автомобили к Новому году. Один из горожан установил на крышу машины елку, а другой обвешал авто гирляндами. Паблик «Без посадки — Авто.Net Златоуст»

Автовладельцы в Златоусте устроили новогодний флешмоб, выставив свои машины в форме елки. Мероприятие прошло на территории нацпарка «Таганай». «Мероприятие „Автоелка 2023“ — последнее событие этого года. Спасибо всем, кто приехал», — говорится под отчетом о флешмобе в паблике «Без посадки — Авто.Net Златоуст» в соцсети «Вконтакте». Уточняется, что акция прошла у туркомплекса «Семибратка» в нацпарке «Таганай». В елку выстроились несколько десятков автомобилей. Ранее жители Магнитогорска стали украшать свои автомобили к Новому году. Один из горожан установил на крышу машины елку, а другой обвешал авто гирляндами.