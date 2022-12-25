Автовладельцы включили фары, чтобы имитировать гирлянды на елке
Автовладельцы в Златоусте устроили новогодний флешмоб, выставив свои машины в форме елки. Мероприятие прошло на территории нацпарка «Таганай».
«Мероприятие „Автоелка 2023“ — последнее событие этого года. Спасибо всем, кто приехал», — говорится под отчетом о флешмобе в паблике «Без посадки — Авто.Net Златоуст» в соцсети «Вконтакте».
Уточняется, что акция прошла у туркомплекса «Семибратка» в нацпарке «Таганай». В елку выстроились несколько десятков автомобилей.
Ранее жители Магнитогорска стали украшать свои автомобили к Новому году. Один из горожан установил на крышу машины елку, а другой обвешал авто гирляндами.
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