27 декабря 2022

В Екатеринбурге водитель машины насмерть сбил мужчину возле аэропорта Кольцово. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на улице Бахчиванджи, 4 Фото:

В Екатеринбурге 40-летняя женщина-водитель Nissan Qashqai насмерть сбила 28-летнего мужчину. ДТП произошло на улице Бахчиванджи, 4 в восемь часов вечера. В ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

«По предварительной информации, водитель машины, двигаясь по улице Бахчиванджи со стороны аэропорта Кольцово, сбил пешехода, переходящего дорогу в неустановленном месте. Мужчина скончался на месте от полученных травм», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД установили, что ранее водитель Nissan Qashqai к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. По результатам медицинского освидетельствования, женщина трезва. По факту ДТП проводится расследование.

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Фото:
По данным сотрудников ГИБДД, водитель был трезв
Фото:

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В Екатеринбурге 40-летняя женщина-водитель Nissan Qashqai насмерть сбила 28-летнего мужчину. ДТП произошло на улице Бахчиванджи, 4 в восемь часов вечера. В ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте. «По предварительной информации, водитель машины, двигаясь по улице Бахчиванджи со стороны аэропорта Кольцово, сбил пешехода, переходящего дорогу в неустановленном месте. Мужчина скончался на месте от полученных травм», — говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД установили, что ранее водитель Nissan Qashqai к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. По результатам медицинского освидетельствования, женщина трезва. По факту ДТП проводится расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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