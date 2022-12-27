ДТП произошло на улице Бахчиванджи, 4 Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 40-летняя женщина-водитель Nissan Qashqai насмерть сбила 28-летнего мужчину. ДТП произошло на улице Бахчиванджи, 4 в восемь часов вечера. В ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

«По предварительной информации, водитель машины, двигаясь по улице Бахчиванджи со стороны аэропорта Кольцово, сбил пешехода, переходящего дорогу в неустановленном месте. Мужчина скончался на месте от полученных травм», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД установили, что ранее водитель Nissan Qashqai к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. По результатам медицинского освидетельствования, женщина трезва. По факту ДТП проводится расследование.

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте Фото: ГИБДД по Екатеринбургу