Мэр из ХМАО, находящийся под следствием, избежал скандала с невыплатой зарплаты подчиненным

28 декабря 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Сургутский район выделил деньги на зарплаты чиновникам Барсово Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бюджетный комитет администрации Сургутского района (ХМАО) постановил выделить администрации Барсово недостающие деньги на зарплаты чиновникам за декабрь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал мэр городского поселения Вячеслав Поздняков. «Действительно, вчера была комиссия, которая приняла решение о выделении денег. Сейчас идет обмен документами. Сегодня деньги должны прийти», — отмечает Вячеслав Поздняков. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация городского поселения Барсово ищет деньги, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам администрации. По словам мэра, сроки выплаты еще не вышли. Мэра Барсово Вячеслава Позднякова называют скандальным из-за подозрений в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности, что вылилось в уголовное дело. В администрации городского поселения Барсово (ХМАО) сотрудники ОБЭП провели обыски и выемку документов.

Бюджетный комитет администрации Сургутского района (ХМАО) постановил выделить администрации Барсово недостающие деньги на зарплаты чиновникам за декабрь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал мэр городского поселения Вячеслав Поздняков. «Действительно, вчера была комиссия, которая приняла решение о выделении денег. Сейчас идет обмен документами. Сегодня деньги должны прийти», — отмечает Вячеслав Поздняков. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация городского поселения Барсово ищет деньги, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам администрации. По словам мэра, сроки выплаты еще не вышли. Мэра Барсово Вячеслава Позднякова называют скандальным из-за подозрений в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности, что вылилось в уголовное дело. В администрации городского поселения Барсово (ХМАО) сотрудники ОБЭП провели обыски и выемку документов.