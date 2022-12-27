Челябинские санврачи назвали самые опасные продукты, которыми можно отравиться в новогоднюю ночь

Челябинский Роспотребнадзор: в Новый год наиболее опасны салаты с майонезом

Челябинские санврачи посоветовали отказаться от майонеза в новогоднюю ночь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские санврачи рассказали о самых опасных продуктах на столе в новогоднюю ночь. Список и рекомендации, как избежать отравления URA.RU озвучили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Наиболее опасными продуктами питания являются салаты, в особенности с майонезной заправкой, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень и холодец. К тому же на поверхности плохо промытых овощей могут оставаться возбудители кишечных инфекций», — уточнили в ведомстве.

Салаты «Оливье», «Мимоза», «Селедка под шубой», мясные и рыбные закуски рекомендуется не покупать готовыми, а делать самостоятельно. Также не следует злоупотреблять майонезом, заменив его низкокалорийными и домашними соусами.

Салаты, блюда из рубленого мяса и студень готовить в небольшом количестве, чтобы не хранить более суток. При этом всю порцию салата не следует заправлять сразу и хранить их при комнатной температуре более двух часов.

Свежеприготовленное блюдо нельзя смешивать со вчерашними остатками, отметили специалисты. Готовую еду, которая находится в холодильнике более суток необходимо также термически обрабатывать, особенно это касается мясных изделий. Зелень, фрукты и овощи нужно тщательно промывать, обработав кипятком. Строго хранить в холодильнике следует пирожные и торты с кремом, как скоропортящиеся продукты, заключили санврачи.