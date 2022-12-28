В Роспотребнадзоре рассказали, как свердловчанам избежать пищевых отравлений в Новый год

Свердловский Роспотребнадзор дал рекомендации на период новогодних праздников

29 декабря 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

Областной Роспотребнадзор напомнил о профилактике пищевых отравлений в праздники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причинами пищевых отравлений является несоблюдение правил личной гигиены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. «Причинами пищевых отравлений является несоблюдение правил личной гигиены. Не стоит исключать и нарушений технологий приготовления и условий хранения блюд», — сказано в сообщении. Чтобы избежать отравлений, свердловский Роспотребнадзор рекомендует выполнять следующие правила: Поддерживать чистоту;

Соблюдать личную гигиену;

Не смешивать сырые и готовые к употреблению продукты;

Соблюдать технологию приготовления блюд;

Соблюдать условия хранения и сроки годности;

Не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;

Для профилактики отравлений алкогольной продукцией необходимо особенно внимательно отнестись к выбору алкогольных напитков. Новогодние праздники в России продлятся в 2023 году восемь календарных дней — с 1 по 8 января. Учитывая, что в 2022 году 31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день, общая продолжительность выходных составит девять дней.

Причинами пищевых отравлений является несоблюдение правил личной гигиены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. «Причинами пищевых отравлений является несоблюдение правил личной гигиены. Не стоит исключать и нарушений технологий приготовления и условий хранения блюд», — сказано в сообщении. Чтобы избежать отравлений, свердловский Роспотребнадзор рекомендует выполнять следующие правила: Новогодние праздники в России продлятся в 2023 году восемь календарных дней — с 1 по 8 января. Учитывая, что в 2022 году 31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день, общая продолжительность выходных составит девять дней.