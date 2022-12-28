В Роспотребнадзоре рассказали, как свердловчанам избежать пищевых отравлений в Новый год

Причинами пищевых отравлений является несоблюдение правил личной гигиены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.
«Причинами пищевых отравлений является несоблюдение правил личной гигиены. Не стоит исключать и нарушений технологий приготовления и условий хранения блюд», — сказано в сообщении.
Чтобы избежать отравлений, свердловский Роспотребнадзор рекомендует выполнять следующие правила:
- Поддерживать чистоту;
- Соблюдать личную гигиену;
- Не смешивать сырые и готовые к употреблению продукты;
- Соблюдать технологию приготовления блюд;
- Соблюдать условия хранения и сроки годности;
- Не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;
- Для профилактики отравлений алкогольной продукцией необходимо особенно внимательно отнестись к выбору алкогольных напитков.
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