28 декабря 2022

В Роспотребнадзоре рассказали, как свердловчанам избежать пищевых отравлений в Новый год

Свердловский Роспотребнадзор дал рекомендации на период новогодних праздников
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной Роспотребнадзор напомнил о профилактике пищевых отравлений в праздники Фото:

Причинами пищевых отравлений является несоблюдение правил личной гигиены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

«Причинами пищевых отравлений является несоблюдение правил личной гигиены. Не стоит исключать и нарушений технологий приготовления и условий хранения блюд», — сказано в сообщении.

Чтобы избежать отравлений, свердловский Роспотребнадзор рекомендует выполнять следующие правила:

  • Поддерживать чистоту;
  • Соблюдать личную гигиену;
  • Не смешивать сырые и готовые к употреблению продукты;
  • Соблюдать технологию приготовления блюд;
  • Соблюдать условия хранения и сроки годности;
  • Не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;
  • Для профилактики отравлений алкогольной продукцией необходимо особенно внимательно отнестись к выбору алкогольных напитков.

Новогодние праздники в России продлятся в 2023 году восемь календарных дней — с 1 по 8 января. Учитывая, что в 2022 году 31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день, общая продолжительность выходных составит девять дней.

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Причинами пищевых отравлений является несоблюдение правил личной гигиены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. «Причинами пищевых отравлений является несоблюдение правил личной гигиены. Не стоит исключать и нарушений технологий приготовления и условий хранения блюд», — сказано в сообщении. Чтобы избежать отравлений, свердловский Роспотребнадзор рекомендует выполнять следующие правила: Новогодние праздники в России продлятся в 2023 году восемь календарных дней — с 1 по 8 января. Учитывая, что в 2022 году 31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день, общая продолжительность выходных составит девять дней.
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