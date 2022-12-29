В Пермском крае усадьбу 1864 года сдают в аренду за 560 рублей в год при условии ее восстановления

К восстановлению памятников архитектуры власти надеются привлечь частных инвесторов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дом в поселке Ильинский Пермского края, где раньше жил составитель первого коми-пермяцко-русского словаря Николай Рогов, власти надеются восстановить за счет частного инвестора. Усадьбу 1864 года постройки общей площадью 560 квадратных метров предлагают в долгосрочную аренду всего за 560 рублей в год. При этом инвестор должен отреставрировать дом.

«Памятник архитектуры планируется предоставить в аренду на 49 лет. Арендатор должен провести необходимые ремонтные и реставрационные по восстановлению здания», — говорится в telegram-канале минимущества Прикамья.

Отмечается, что арендатор сможет использовать недвижимость, как коммерческую — разместить здесь торговые и сувенирные лавки, кафе, центр досуга, или административные помещения. Аукцион на право аренды будет организован в начале 2023 года.