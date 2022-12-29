Дом в поселке Ильинский Пермского края, где раньше жил составитель первого коми-пермяцко-русского словаря Николай Рогов, власти надеются восстановить за счет частного инвестора. Усадьбу 1864 года постройки общей площадью 560 квадратных метров предлагают в долгосрочную аренду всего за 560 рублей в год. При этом инвестор должен отреставрировать дом.
«Памятник архитектуры планируется предоставить в аренду на 49 лет. Арендатор должен провести необходимые ремонтные и реставрационные по восстановлению здания», — говорится в telegram-канале минимущества Прикамья.
Отмечается, что арендатор сможет использовать недвижимость, как коммерческую — разместить здесь торговые и сувенирные лавки, кафе, центр досуга, или административные помещения. Аукцион на право аренды будет организован в начале 2023 года.
В доме жил историк-краевед, составитель первого коми-пермяцко-русского словаря Николай Рогов
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Дом в поселке Ильинский Пермского края, где раньше жил составитель первого коми-пермяцко-русского словаря Николай Рогов, власти надеются восстановить за счет частного инвестора. Усадьбу 1864 года постройки общей площадью 560 квадратных метров предлагают в долгосрочную аренду всего за 560 рублей в год. При этом инвестор должен отреставрировать дом. «Памятник архитектуры планируется предоставить в аренду на 49 лет. Арендатор должен провести необходимые ремонтные и реставрационные по восстановлению здания», — говорится в telegram-канале минимущества Прикамья. Отмечается, что арендатор сможет использовать недвижимость, как коммерческую — разместить здесь торговые и сувенирные лавки, кафе, центр досуга, или административные помещения. Аукцион на право аренды будет организован в начале 2023 года.