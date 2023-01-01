В районе ХМАО ввели скоростное ограничение из-за снегопада

В Советском районе (ХМАО) ввели временное ограничение максимальной скорости движения — 70 км/ч. Об этом сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильный снегопад), на а/д Югорск-Советский км 374-383. А/д Советский — Ловинское м/р км 266-368, а/д Советский-Талинка км 220-266. А/д Советский-Зеленоборск, Зеленоборск-Коммунистический, Коммунистический-Унъюган км 0-107, вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч. Так же аналогичное ограничение скорости вводится на а/д Югорск-Таежный км 389-437», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что грузовикам запретили движение по трассе Пермь — Екатеринбург из-за устранения последствий снегопада. Водителей просят быть осторожными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
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