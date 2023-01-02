Пермяк меняет крупный магазин игрушек в ТЦ на квартиру

Пермский предприниматель продает сеть магазинов игрушек «Розовый Слон», один из отделов которого расположен в ТЦ «Айсберг» в центре Перми. Он готов поменять бизнес на коммерческую недвижимость или квартиру, говорится на одном из сайтов бесплатных объявлений.
«Магазин игрушек „Розовый Слон“ объявляет продажу готового бизнеса. Можно приобрести любой филиал! Хороший шанс начать свой бизнес на раскрученном месте. Возможен обмен на коммерческую недвижимость или жилую. Желательно первый этаж», — указано в объявлении.
По данным «Дубль Гис», у «Розового слона» в Перми три отдела: на ул. Попова, 22 в ТЦ «Айсберг», на ул. Карпинского, 109 и на ул. Крупская, 41а. Цена продажи — от 50 тысяч до 50 млн рублей, в зависимости от отдела и остатков товара.
Собственник пояснил URA.RU, что продажа связана с тем, что он решил изменить сферу деятельности. «Времени на все не хватает», — заявил владелец.
Ранее агентство сообщало о продаже лавки комиксов в Перми.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».