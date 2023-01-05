Военный аналитик Насонов: РФ ответит по-христиански на обстрелы со стороны Украины в Рождество

05 января 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

Россия не будет открывать огонь в зоне спецоперации в Рождество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет соблюдать режим прекращения огня в зоне спецоперации, чтобы дать отметить Рождество украинским военнослужащим и мирным гражданам, даже если Киев устроит провокацию. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. «В настоящее время по предложению патриарха Кирилла поставлена задача провести перемирие. Было обращение к главе Украины [Владимиру Зеленскому]. Его причиной является то, что данный праздник является одним из самых почитаемых и важных для православных христиан. Поэтому хотелось бы дать возможность выполнить все необходимые действия, предписанные данным праздником, не только мирным гражданам в приграничной стороне, но и самим военнослужащем. Я с высокой степенью вероятности предполагаю, что если не будет активного перехода в наступательные действия со стороны противника, то мы отвечать не будем. Мы будем проявлять один из христианских принципов», — сказал Роман Насонов. По его словам, отказавшись от временного перемирия, Украина подведет своих граждан. «Та же сторона, которая будет нарушать данное требование или делать провокации, сама неким образом перед своими населением будет проявлять нечестность, а также неуважение к их христианским традициям. В том случае, если Украина сочтет невозможным для себя исполнение данных обязательств, российская сторона будет до последнего исполнять ограничения, добровольно взятые на себя в целях подтверждения своих православных канонов и договороспособности», — отметил он. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь все стороны, вовлеченные в спецоперацию на Украине. По его словам, это необходимо для того, чтобы люди могли спокойно посетить рождественскую службу. По поручению президента России Владимира Путина армия РФ прекратит огонь по всей линии фронта с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Киев отказался пойти навстречу этому предложению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия будет соблюдать режим прекращения огня в зоне спецоперации, чтобы дать отметить Рождество украинским военнослужащим и мирным гражданам, даже если Киев устроит провокацию. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. «В настоящее время по предложению патриарха Кирилла поставлена задача провести перемирие. Было обращение к главе Украины [Владимиру Зеленскому]. Его причиной является то, что данный праздник является одним из самых почитаемых и важных для православных христиан. Поэтому хотелось бы дать возможность выполнить все необходимые действия, предписанные данным праздником, не только мирным гражданам в приграничной стороне, но и самим военнослужащем. Я с высокой степенью вероятности предполагаю, что если не будет активного перехода в наступательные действия со стороны противника, то мы отвечать не будем. Мы будем проявлять один из христианских принципов», — сказал Роман Насонов. По его словам, отказавшись от временного перемирия, Украина подведет своих граждан. «Та же сторона, которая будет нарушать данное требование или делать провокации, сама неким образом перед своими населением будет проявлять нечестность, а также неуважение к их христианским традициям. В том случае, если Украина сочтет невозможным для себя исполнение данных обязательств, российская сторона будет до последнего исполнять ограничения, добровольно взятые на себя в целях подтверждения своих православных канонов и договороспособности», — отметил он. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь все стороны, вовлеченные в спецоперацию на Украине. По его словам, это необходимо для того, чтобы люди могли спокойно посетить рождественскую службу. По поручению президента России Владимира Путина армия РФ прекратит огонь по всей линии фронта с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Киев отказался пойти навстречу этому предложению.