Пермякам предлагают работу в «Газпроме» с зарплатами в 200 тысяч

На время трудоустройства рабочих бесплатно поселят в вагон-городке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителей Пермского края зовут на работу в Иркутскую область. Трудиться предстоит на объектах «Газпрома», при этом кандидатам предлагают заработную плату в 200 тысяч рублей за двухмесячную вахту. Информация с подробным описанием вакансий размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Предложение для жителей Пермского края. Электромонтажник по силовым сетям. Работа в поселке Нючакан Иркутской области. Обязанности — прокладка проводов, расключение кабельной продукции, прокладка кабелей в соответствии с заданными параметрами. Вахта два месяца, ставка по зарплате 320 рублей в час, за каждый месяц чистыми выходит в районе 100 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Уточняется, что работодатель оплачивает проезд до места работы, прохождение медкомиссии, а также предоставляет жилье, спецодежду и горячее трехразовое питание. Кроме того, рабочих бесплатно поселят в вагон-городке.

По данным официального сайта «Газпрома», Нючакан является вахтовым поселком в Иркутской области. Расположен он на территории Ковыктинского газоконденсатного месторождения с крупнейшими на востоке России запасами газа в 1,8 триллион кубометров.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут на работу в компанию долларового миллиардера из списка Forbes. Речь о предприятии «Норильский никель», президентом которого является бизнесмен Владимир Потанин.